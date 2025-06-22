Алкоголь, табак и горючее: продажи подакцизных товаров растут — Finance.ua
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Алкоголь, табак и горючее: продажи подакцизных товаров растут

Казна и Политика
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Алкоголь, табак и горючее: продажи подакцизных товаров растут
Алкоголь, табак и горючее: продажи подакцизных товаров растут
За январь-май 2025 года в Украине стабильно растут выручки от реализации подакцизных товаров. Причины — эффективная борьба с теневым рынком, повышение прозрачности расчетных операций и сезонное оживление экономики.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Алкогольные напитки

В январе украинцы потратили на приобретение алкоголя около 12 млрд грн. В мае — 14,46 млрд грн (+21% к январю).
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Основные факторы: активизация ресторанного и развлекательного бизнеса, повышение контроля со стороны ГНС за продажами. Растет не только средний чек, но и количество покупок.

Табачные изделия

В мае 2025 года украинцы потратили на табачные изделия 13,08 млрд грн — больше, чем на алкоголь. В январе на покупку сигарет потрачено 10,38 млрд грн.
Стоимость табачных изделий стабильно растет из-за акцизной политики, импортозависимости сырья и перехода на продукцию высшей ценовой категории.
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К тому же, активная борьба с теневым рынком постепенно переводит продажи в легальную плоскость.

Горючее

Объемы реализуемого горючего также растут. В январе продали 558,3 млн литров, в мае — 639,9 млн литров (+14,6% к январю).
Такой прирост объясняется несколькими факторами: стартом полевых работ, активизацией транспорта и логистики, а также увеличением внутреннего туризма.
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Кроме того, цены на горючее остаются относительно стабильными, что способствует росту объемов.
Все больше операций проводится официально через РРО. Это свидетельствует о добропорядочности субъектов хозяйствования, эффективности контроля со стороны налоговых органов и постепенной легализации розничного рынка.
По материалам:
Finance.ua
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