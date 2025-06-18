«Налог на OLX»: Гетманцев прокомментировал информацию о налогообложении — Finance.ua

«Налог на OLX»: Гетманцев прокомментировал информацию о налогообложении Сегодня 14:03 — Личные финансы

«Налог на OLX»: Гетманцев прокомментировал информацию о налогообложении

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал информацию о так называемом «налоге на OLX». По его словам, речь идет не о новом сборе, а о давно действующей норме, которую предлагают смягчить.

По словам Гетманцева, правительство направило в парламент законопроект, касающийся налогообложения цифровых платформ. Он предполагает, что такие платформы должны отчитываться об операциях, которые проходит через них, и удерживать налоги с пользователей как за услуги, так и за продажу товаров.

Нардеп напомнил, что и сейчас Налоговый кодекс предусматривает уплату налога с доходов физических лиц (НДФЛ) за продажу любого имущества не только через Интернет. И это правило касается даже подержанных вещей.

В то же время, по его словам, новый законопроект предусматривает снижение ставки налога с нынешних 18% до 5%.

«Здесь речь не о драконовском законопроекте Минфина, а о драконовской норме, которую еще давно ввели в Налоговый кодекс. Просто никто о ней не упоминал, и никто не хочет признавать, что это было их рук дело», — подчеркнул депутат.

Гетманцев добавил, что и он лично, и комитет не поддержат ни одну инициативу, которая будет предусматривать дополнительные налоги для людей, которые продают личные вещи и не ведут бизнес.

Напомним, что с марта налоговая начала усиленно мониторить продавцов в сети, пользующихся цифровыми платформами — OLX, Prom, Rozetka и другими.

Позже в украинском медиапространстве появилась информация о том, что украинцы начали получать письма-уведомления от налоговой, которые в народе тут же прозвали «письмами счастья».

Приглашения в налоговую начали приходить физлицам, занимающимся торговлей в интернете без оформления статуса ФЛП. Некоторые люди откликнулись на запросы налоговой — инспекторы предложили им уплатить штраф, заплатить налог с дохода и оформляться как ФЛП, если это была значительная сумма. Если же сумма незначительная и человек действительно продает свои вещи на каких-то 10−15 тыс. гривен, тогда ему ничего не угрожает. Если гражданин уже осуществил более трех продаж однородного ассортимента товаров — это считается предпринимательской деятельностью.

Кроме того, в соцсетях и СМИ в последнее время появляется информация о якобы ограничениях на отправку посылок с наложенным платежом через «Новую почту». В компании заявили , что не вводят никаких ограничений на количество отправок или полученных посылок. В то же время из-за усиления контроля со стороны государства над предпринимательской деятельностью компания вынуждена вводить новые правила. Если физическое лицо регулярно получает большие суммы наложенных платежей, финансовая компания может временно приостановить предоставление услуг до выяснения источника средств.

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