«Перші ластівки»: бухгалтерка прокоментувала «листи щастя» інтернет-продавцям від податкової — Finance.ua

«Перші ластівки»: бухгалтерка прокоментувала «листи щастя» інтернет-продавцям від податкової Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

«Перші ластівки»: бухгалтерка прокоментувала «листи щастя» інтернет-продавцям від податкової

Днями в українському медіапросторі з’явилася інформація про те, що українці почали отримувати листи-повідомлення від податкової, які в народі тут же назвали «листами щастя».

У листі від 8 травня зазначена вимога до громадянина особисто з’явитися до Головного управління ДПС у Чернівецькій області. Підстава — необхідність пояснення систематичного ведення господарської діяльності з використанням NovaPay і складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Finance.ua поспілкувався із бухгатерами і з’ясував, за яких підстав податкова може надсилати такі листи.

Як пояснила бухгалтерка Людмила Боднар, запрошення до податкової почали приходити фізособам, які займаються торгівлею в інтернеті без оформлення статусу ФОП. За її словами, поки що це одиничний випадок, проте не виключено, що зараз такі листи будуть надсилати будь-кому, хто здійснює продажі в інтернеті.

Варто нагадати, що ще з березня податкова почала посилено моніторити продавців у мережі, які користуються цифровими платформами — OLX, Prom, Rozetka та іншими.

«Поки що до мене звернулася з таким запитом одна людина, як клієнт, але я прогнозую, що цього буде дедалі більше, тому що тільки з 1 березня маркетплейси почали звітувати перед податковою про продажі. І це такі перші ластівки», — зазначила Бондар.

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За її словами, деякі люди відгукнулися на запити податкової — інспектори запропонували їм сплатити штраф, оподаткувати свій дохід і оформлятися як ФОПам, якщо це була значна сума. Якщо ж сума незначна і ви дійсно продали свої вживані речі на якихось 10−15 тис. гривень, тоді вам нічого не загрожує.

«Підприємницька діяльність — це три однотипних операції протягом року… Якщо ж це ваші вживані речі, ви можете надати податкові скріни переписки з покупцями, там вони побачать, що це дійсно велосипед, на якому вже їздила ваша дитина. Вони це все моніторять, і ніхто не буде чіпати таких продавців, саме фізичних осіб, які дійсно продають свої вживані речі», — коментує бухгалтерка.

За додатковим коментарем ми звернулися на гарячу лінію Державної податкової служби України. Там нам пояснили, що такі повідомлення надсилає кожен територіальний орган самостійно. Загалом же у податкової немає обмежень щодо надсилання листів громадянам.

За яких підстав податкова служба може надіслати лист

Як зазначили представники ДПС у коментарі Finance.ua , головний критерій — це результати аналізу податкової інформації, отриманої у встановленому законом порядку. Тобто якщо податкова виявила факти, які можуть свідчити про порушення платником податків податкового чи валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом тощо. Проте іноді податкові установи й самі ініціюють електронні повідомлення платникам податків — якщо є інформація про те, що ті ухиляються від сплати податків.

Тобто, можемо зробити висновок, що податкова посилила контроль за громадянами, які займаються онлайн-продажами без офіційної реєстрації ФОП.

Важливо: якщо громадянин вже здійснив більше трьох продажів однорідного асортименту товарів — це вважається підприємницькою діяльністю. Для її легального ведення такий українець має відкрити ФОП, сплачувати податки та декларувати доходи.

В іншому випадку податковим ухилянтам світить штраф за ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП: від 17 тис. до 85 тис. грн.

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