Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ — Finance.ua

Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ Сьогодні 16:42 — Особисті фінанси

Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ

Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що 29 квітня Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Навіщо це потрібно

Україна готується приєднатися до міжнародної угоди DPI MCAA, яка вже діє у 29 країнах, переважно членах ЄС. Для цього необхідна імплементація модельних правил ОЕСР.

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Європейські цифрові платформи зобов’язані звітувати про доходи продавців відповідно до Директиви ЄС DAC 7. Законопроєкт передбачає впровадження аналогічного механізму в Україні.

Що передбачає законопроєкт

У Податковому кодексі з’явиться нова стаття щодо міжнародного обміну інформацією. Вона визначає:

правила перевірки користувачів цифрових платформ;

ідентифікацію продавців, звіти про яких подаватимуться до Державної податкової служби;

вимоги до звітності операторів платформ.

Пільгове оподаткування

Доходи фізичних осіб, отримані через цифрові платформи, оподатковуватимуться за пільговою ставкою 5%. Податковим агентом виступатиме оператор платформи.

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Таке оподаткування стосуватиметься податкових резидентів, які:

мають спеціально відкритий банківський рахунок; використовують його для розрахунків; не є самозайнятими; не мають найманих працівників; не перевищують річний дохід у 834 мінімальні зарплати (близько 6,7 млн грн); не продають підакцизні товари.

Спрощення для дрібних продавців

Якщо протягом року було здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2000 євро, не потрібно відкривати спеціальний рахунок — дозволяється використовувати особисті рахунки. Ставка оподаткування в такому випадку також становить 5%.

Чому це важливо

Законопроєкт:

імплементує міжнародні податкові стандарти;

гармонізує українське законодавство з європейським;

виконує структурний маяк № 23 Меморандуму з МВФ;

сприятиме прозорості доходів із цифрових платформ і боротьбі з тіньовою економікою.

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Як додав представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, законопроєкт розроблено для гармонізації українського податкового законодавства з правом Європейського Союзу та положеннями Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Його ухвалення сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на вступ до ЄС та ОЕСР.

Документ передбачає імплементацію:

положень Модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ;

Директиви Ради ЄС 2021/514, яка оновлює правила адміністративної співпраці у сфері оподаткування (DAC 7).

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