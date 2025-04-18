Міністр фінансів заперечує плани підняття податків — Finance.ua

Міністр фінансів заперечує плани підняття податків Сьогодні 15:29 — Казна та Політика

Міністр фінансів заперечує плани підняття податків

Міністр фінансів Сергій Марченко заперечив народним депутатам наявність наразі планів підняття податків або інших планів щодо фіскалізації.

«Ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо, підняття видатків не передбачаємо і все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством», — сказав він на «Годині уряду» у Верховній Раді у п’ятницю, трансляцію якої веде народний депутат Олексій Гончаренко.

Марченко повідомив, що найближчий план — підготовка бюджетної декларації на 2026−2028 роки, яка включатиме різноманітні сценарії і є відповідною реакцією уряду на ті або інші ризики фіскального характеру.

«Звичайно, … ми розуміємо і в цьому році реагуємо на ті ризики, які вже матеріалізувалися, і в нас є відповідь на ці питання. І щодо фінансування на 2026 рік. Це не є якимось „секретом Полішинеля“, і зараз ми активно працюємо над тим, щоб ми мали відповіді на будь-які варіанти розвитку подій», — зауважив очільник Мінфіну.

Він додав, що будь-які варіанти розвитку подій передбачають реакцію як воєнного стану, так і реакцію післявоєнного стану.

«Ми маємо бути до цього готові. Тому готуємо зараз відповідні пропозиції», — зазначив Марченко без додаткових деталей.

Він також повідомив, що наступного тижня у Вашингтоні пройдуть так звані «Весняні зустрічі» Міжнародного валютного фонду та Світового банку, на яких працюватиме українська делегація.

«В нас будуть активні консультації з міністрами фінансів наших країн-партнерів, з Міжнародним валютним фондом, з Світовим банком, де ми окреслимо наші ризики, застереження, і покажемо, що ситуація потребує додаткової підтримки, над якою ми активно будемо працювати з прем’єр-міністром Денисом Анатолійовичем (Шмигалем)», — сказав міністр.

В рамках «Весняних зустрічей» відбудеться сьомий міністерський «круглий» стіл з підтримки України.

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