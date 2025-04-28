Легалізація криптовалюти в Україні: як буде проводитися оподаткування — Finance.ua

Легалізація криптовалюти в Україні: як буде проводитися оподаткування Сьогодні 17:01 — Криптовалюта

Легалізація криптовалюти в Україні: як буде проводитися оподаткування

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев анонсував новий механізм оподаткування операцій із криптоактивами.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Передбачається механізм оподаткування операцій з криптоактивами на кшталт цінних паперів.

За його словами, оподатковуватиметься саме прибуток — різниця між вкладеннями в криптоактиви та доходом, отриманим протягом року.

Особи, які здійснюватимуть операції з криптоактивами, будуть зобов’язані щороку подавати відповідну декларацію. У разі збитків їх можна буде переносити на наступні податкові періоди до повного вичерпання.

Для власників криптоактивів, які не можуть підтвердити витрати на їх придбання, передбачено спеціальний перехідний період у 2026 році. Вони матимуть змогу продати свої активи, задекларувати дохід і сплатити лише 5% від отриманої суми.

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«Я вважаю, що це значно пожвавить інвестиційний ринок в Україні та дасть можливість розвиватися цьому сегменту цифрових активів. Таким чином ми наблизимося до цивілізованого фінансового світу, який вже переважно визнав криптовалюту», — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Гетманцев анонсував два пункти із законопроєкту:

Оподаткування. Пропонується найпростіша і найзрозуміліша модель — оподаткування прибутку. Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів. Перехідний період. Передбачається, що протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку пропонує доопрацювати рекомендований у четвер парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики законопроєкт про оподаткування віртуальних активів, та залучити до цього процесу всі відповідальні органи, враховуючи правоохоронні структури.

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