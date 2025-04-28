Податкова хоче рекордно мінімізувати заблоковані податкові накладні — Finance.ua

Податкова хоче рекордно мінімізувати заблоковані податкові накладні Сьогодні 15:04 — Казна та Політика

Податкова хоче рекордно мінімізувати заблоковані податкові накладні

Державна податкова служба зменшила кількість заблокованих податкових накладних, наразі це становить 0,37%.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко в інтерв’ю ЕП.

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«Я бачу, як можна зменшити частку заблокованих накладних до 0,2%. Ми подали пропозиції Мінфіну, спільно працювали і розробили пропозиції до постанови, яка регулює роботу СМКОР (система моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків — ЕП).

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Зокрема, пропонуємо збільшити кількість критеріїв для безумовної реєстрації накладних. Сподіваюся, Кабмін ці зміни підтримає", — розповів Кравченко.

За його словами, 2024 рік податкова закінчила із непоганим показником щодо заблокованих податкових накладних — 0,76%.

«Ми зменшили цей показник у два-три рази. СМКОР працює автоматично та не бачить причинно-наслідкових зв’язків. Разом з Мінфіном працюємо над тим, аби її удосконалити», — наголосив Кравченко.

Він зазначив, що ДПС прийняла від виробників товарів та надавачів послуг уточнюючі таблиці даних для безумовної реєстрації податкових накладних. Раніше компаніям доводилося подавати великий перелік додаткових документів. ДПС його суттєво скоротила.

«Раніше говорили: якщо ми не будемо дуже багато блокувати податкових накладних, то це негативно позначиться на виконанні плану із збору податків. Але я та ДПС своєю роботою довели протилежне.

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Ми зменшуємо блокування. Ми вивели з ризику 11,4 тисячі суб’єктів. Тим, хто хоче працювати за законом, ми даємо «дорожню карту» кроків, які необхідно зробити для виведення з ризикових", — сказав Кравченко.

Економічна Правда За матеріалами:

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