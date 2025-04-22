ДПСУ попереджає про обмеження виїзду через пункт пропуску «Шегині» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ДПСУ попереджає про обмеження виїзду через пункт пропуску «Шегині»

50
За повідомленням Держприкордонслужби, з 10:00 22 квітня у пункті пропуску «Шегині» стартують ремонтні роботи — одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може спричинити черги.
Про це пише ДПСУ.
З 22 квітня 2025 року з 10:00 у ППр «Шегині» розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг.
Прикордонники закликають громадян на цей період заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншою завантаженістю — зокрема, Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця або Нижанковичі.
Повідомляється, що ремонтні роботи орієнтовно триватимуть до 10 травня.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems