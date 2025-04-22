ДПСУ попереджає про обмеження виїзду через пункт пропуску «Шегині» — Finance.ua

ДПСУ попереджає про обмеження виїзду через пункт пропуску «Шегині» Сьогодні 14:30

За повідомленням Держприкордонслужби, з 10:00 22 квітня у пункті пропуску «Шегині» стартують ремонтні роботи — одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може спричинити черги.

Про це пише ДПСУ

З 22 квітня 2025 року з 10:00 у ППр «Шегині» розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг.

Прикордонники закликають громадян на цей період заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншою завантаженістю — зокрема, Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця або Нижанковичі.

Повідомляється, що ремонтні роботи орієнтовно триватимуть до 10 травня.

Економічна Правда За матеріалами:

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