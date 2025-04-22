Найпоширеніші помилки, які можуть спричинити відмову в реєстрації ПДВ — пояснення ДПС Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Найпоширеніші помилки, які можуть спричинити відмову в реєстрації ПДВ — пояснення ДПС

Неправильне заповнення заяви (форма № 1-ПДВ). Часто платники допускають технічні помилки, неточності у реквізитах або некоректно зазначають дату реєстрації.

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Про це повідомило Головне управління ДПС у Київській області, пояснивши найпоширеніші помилки, які можуть спричинити відмову в реєстрації ПДВ.

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Подання заяви із запізненням. Суб’єкти, які зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ, повинні подати заяву не пізніше 10 числа місяця, наступного за тим, в якому перевищено встановлений ліміт обороту. Порушення строків веде до адміністративних ризиків.

Відсутність підстав для обов’язкової або добровільної реєстрації. Якщо заявник не відповідає вимогам щодо реєстрації (наприклад, не досягнув порогу обороту у 1 млн грн або не надав обґрунтування для добровільної реєстрації), податкова може відмовити.

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Недостатній контроль за відповідністю критеріям податкової служби. Податкова може відмовити в реєстрації, якщо виявить ризикові фактори: відсутність місця здійснення діяльності, проблеми з фінансовою звітністю чи наявність негативної податкової історії.

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У ДПС додають, що платникам бажано подавати заяви не в останній день, для того, щоб була можливість при відмові виправити помилки та подати заяву повторно та наголосили, що правильний підхід до реєстрації платником ПДВ допоможе уникнути зайвих фінансових та адміністративних ризиків, а також забезпечить стабільну роботу бізнесу

Довідка Finance.ua:

Державна податкова служба пропонує збільшити до 180 днів термін подання після демобілізації самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків після демобілізації. Про це повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко, передає пресслужба відомства.

Українськи підприємці вперше подають оновлену форму податкової декларації — з розрахунком до сплати військового збору. Нові правила звітності для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) діють з 1 квітня.

Наказ Мінфіну із затвердженими новими формами декларацій для всіх груп «єдинників» набрав чинності 20 лютого. Граничний термін подання — 40 днів після останнього дня звітного кварталу, йдеться в оновленому податковому роз’ясненні.

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