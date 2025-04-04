Податковий борг мобілізованих ФОП становить майже 30 млн грн: як ДПС планує вирішувати проблему — Finance.ua

Податковий борг мобілізованих ФОП становить майже 30 млн грн: як ДПС планує вирішувати проблему Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Податковий борг мобілізованих ФОП становить майже 30 млн грн: як ДПС планує вирішувати проблему

Державна податкова служба запроваджує комплекс заходів для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів.

Про це розповів голова ДПС Руслан Кравченко, передає пресслужба відомства.

«Напрацьовуються пропозиції щодо змін у законодавстві, в регіонах будуть створені робочі групи, які надаватимуть консультації», — сказано в повідомленні.

Кравченко розповів, що минулого тижня під час зустрічі із бізнесом на Хмельниччині до нього звернувся ветеран, який порушив проблему мобілізованих ФОПів. ФОПи 1−2 груп щомісячно авансом мають сплачувати єдиний податок і військовий збір. Щоб уникнути автоматичних нарахувань, слід подати заяву про неможливість виконання податкових обов’язків. Однак під час мобілізації та служби підприємець навряд чи думає про це. Через що виникає податковий борг.

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На сьогодні понад 3 тис. мобілізованих ФОПів мають податковий борг майже 30 млн гривень. Вони можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. На практиці вкластися в такий термін вкрай важко.

«Вже визначили конкретні заходи, щоб допомогти підприємцям, які стали на захист країни: ДПС напрацьовує свої пропозиції до законодавства, щоб збільшити терміни подання заяви. Найближчим часом передамо їх до Мінфіну, ініціювали підписання протоколу з Міноборони, щоб мати точну інформацію щодо мобілізованих ФОП та допомогти їм», — розповів Кравченко.

На рівні ДПС реалізовуються такі кроки:

регіони отримають переліки ФОП, яким нараховується єдиний податок та військовий збір, та які ймовірно не можуть виконувати свої податкові обов’язки. Кожна історія має бути відпрацьована;

проводимо інвентаризацію скарг та листів ФОПів щодо списання нарахованих податкових зобов’язань з дати їх мобілізації, проаналізуємо результати їх розгляду в регіонах;

територіальні управління мають створити робочі групи та «гарячі лінії» для надання консультацій мобілізованим ФОП, які не можуть виконувати податкові обов’язки, чи членам їхніх родин;

упродовж квітня мобілізовані ФОП та члени їхніх родин мають бути поінформовані про існуючі механізми, визначені законодавством, щодо уникнення негативних наслідків від несплати податків;

вся актуальна інформація має бути розміщена в Центрах обслуговування платників. Мають бути також залучені до інформування ЦНАП, громади, ТЦК, обласні військові адміністрації.

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Нагадаємо, українським підприємцям доведеться вперше подавати оновлену форму податкової декларації — з розрахунком до сплати військового збору. Нові правила звітності для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) діють з 1 квітня.

У 2024 році фізичні особи-підприємці, які перебувають на 3 групі спрощеної системи оподаткування, у середньому заробляли 95,04 тис. грн на місяць. У 2024 році найбільше грошей заробляли ФОПи, зареєстровані у Києві, — 111,98 тис. грн на місяць. Порівняно з довоєнним 2021 роком місячні доходи київських ФОПів зросли на 20 тис. грн.

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