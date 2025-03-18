Як змінився середньомісячний заробіток ФОПів 3-ї групи за 4 роки — Finance.ua

Як змінився середньомісячний заробіток ФОПів 3-ї групи за 4 роки Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Як змінився середньомісячний заробіток ФОПів 3-ї групи за 4 роки

У 2024 році фізичні особи-підприємці, які перебувають на 3 групі спрощеної системи оподаткування, у середньому заробляли 95,04 тис. грн на місяць.

Про це Державна податкова служба повідомила у коментарі ЕП.

Середньомісячний заробіток ФОПів, які перебувають на 3 групі спрощеної системи оподаткування:

у 2021 році ФОП, який перебуває на третій групі спрощеної системи оподаткування, в середньому по Україні заробляв по 63,5 тис. грн на місяць;

у 2022 році ця сума знизилася до 61,14 тис. грн;

у 2023 році зросла до 66,85 тис. грн;

у 2024 році становила 95,04 тис. грн.

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Інфографіка: ЕП

У 2024 році найбільше грошей заробляли ФОПи, зареєстровані у Києві, — 111,98 тис. грн на місяць. Порівняно з довоєнним 2021 роком місячні доходи київських ФОПів зросли на 20 тис. грн.

Також суттєво заробляли ФОПи, зареєстровані на Київщині, — 105,5 тис. грн на місяць, на Львівщині — 102,5 тис. грн на місяць та на Волині — 99,65 тис. грн на місяць.

Економічна Правда За матеріалами:

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