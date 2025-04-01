З 1 квітня ФОПи подаватимуть нову декларацію з військовим збором — Finance.ua
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З 1 квітня ФОПи подаватимуть нову декларацію з військовим збором

Особисті фінанси
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З 1 квітня ФОПи подаватимуть нову декларацію з військовим збором
З 1 квітня ФОПи подаватимуть нову декларацію з військовим збором
Українським підприємцям доведеться вперше подавати оновлену форму податкової декларації — з розрахунком до сплати військового збору. Нові правила звітності для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) діють з 1 квітня.
Наказ Мінфіну із затвердженими новими формами декларацій для всіх груп «єдинників» набрав чинності 20 лютого. Граничний термін подання — 40 днів після останнього дня звітного кварталу, йдеться в оновленому податковому роз’ясненні.
З огляду на це, декларації за І квартал 2025 року мають бути подані до 10 травня включно, але оскільки це субота, згідно з Податковим кодексом, термін подачі переноситься на найближчий операційний день після вихідного. Таким чином, декларації потрібно подати до 12 травня (понеділок).

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Крім того до 20 числа сплатити єдиний податок та військовий збір (становить 1% від доходу). Також, незалежно від групи, не пізніше 21 квітня підприємці мають сплатити ЄСВ (мінімум 5280 грн за квартал). Варто зауважити, що ЄСВ — обов’язковий платіж у 2025 році навіть за відсутності доходу, але для таких груп платників зроблять виключення:
  • пенсіонери;
  • мобілізовані;
  • полонені;
  • особи з інвалідністю;
  • ті, хто має основне місце роботи зі сплатою ЄСВ.
Сума ЄСВ становить 22% від бази, яка не може бути меншою за мінімальну зарплату (МЗП). З огляду на те, що станом на квітень 2025 року мінімалка в Україні становить 8000 грн, щомісяця ФОП сплачує щонайменше 1760 грн єдиного соцвнеску.
За несвоєчасну сплату ЄСВ передбачається штраф — 20% від несплаченої суми плюс 0,1% пені за кожен день прострочення. За несвоєчасну оплату військового збору ФОПам I та II груп загрожує штраф 50% від суми, тобто 400 грн.
За матеріалами:
Обозреватель
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