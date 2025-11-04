Міноборони готує нові військові контракти з чіткими термінами служби Сьогодні 10:06 — Казна та Політика

Міноборони готує нові військові контракти з чіткими термінами служби

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони підготувати нові типи контрактів для військовослужбовців і відповідні зміни до законодавства.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти — це про справедливість та передбачуваність. Вдячні всім захисникам та захисницям, які борються заради України та майбутнього», — зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.

Основні новації

Ключовим елементом нових контрактів стане гарантований термін служби. Серед основних переваг пропонованих змін:

фіксований термін служби 1, 2, 3, 4, 5 і більше років;

відстрочка від мобілізації на один рік (крім контракту на один рік);

додаткова щомісячна винагорода за участь в операціях і щорічні фінансові бонуси;

можливість самостійно обрати військову частину та посаду з визначеного переліку.

Коли запрацює система

Після ухвалення необхідних законодавчих змін контракти зможуть укладати всі військовослужбовці як ті, хто вже служить, так і ті, хто тільки планує приєднатися до війська.

Зараз Міноборони разом із Кабінетом міністрів, Міністерством фінансів і міжнародними партнерами працює над узгодженням нормативної бази та фінансових аспектів. Додаткові деталі оголосять найближчим часом.

Нагадаємо, у червні Володимир Зеленський заявив , що демобілізація буде, коли Україна переможе ворога, а до того часу потрібна якісна ротація військових.

У січні 2025 року Міністерство оборони напрацювало три варіанти так званого законопроєкту про демобілізацію. Вони передбачають можливість довготривалої ротації або лікування для військових, яке може тривати від трьох до п’яти місяців

Нещодавно в Україні офіційно запрацювала процедура прийняття на військову службу за контрактом громадян від 60 років. Відповідно до закону, у період воєнного стану на службу за контрактом можуть прийняти громадян старших за 60 років, якщо вони:

визнані придатними військово-лікарською комісією;

отримали письмову згоду командира військової частини.

Такі військовослужбовці зможуть займати небойові посади від рядового та сержанта до старшого офіцера.

