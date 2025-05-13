Налоги на доходы с OLX, Prom, Bolt: бизнес просит доработать законопроект — Finance.ua

Налоги на доходы с OLX, Prom, Bolt: бизнес просит доработать законопроект Сегодня 16:13 — Личные финансы

Налоги на доходы с OLX, Prom, Bolt: бизнес просит доработать законопроект

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ, но просит его доработать.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

О чем идет речь

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 13232 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Ранее эта инициатива получила одобрение правительства.

Что об этом думает бизнес

Европейской бизнес ассоциации была предоставлена возможность работать с Министерством финансов Украины в процессе подготовки этого законопроекта и она поддерживает его общую концепцию. Ведь законопроект имеет целью гармонизировать национальное налоговое законодательство с европейскими стандартами, в частности, с Директивой DAC7 и правилами ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ.

Ассоциация благодарна за то, что были отчасти учтены предложения бизнеса по упрощенному администрированию деятельности лиц, которые в течение отчетного года совершили не более трех операций на сумму, не превышающую 2 тыс. евро в гривневом эквиваленте. Это соответствует европейской практике, в частности положениям Директивы DAC7.

В то же время, учитывая значительное влияние предложенных изменений в налогообложении на бизнес-среду, эксперты Ассоциации обращают внимание на аспекты, которые все еще требуют доработки.

Регулирование уплаты налогов и отчетность по транзакциям

По мнению экспертов Ассоциации, важно закрепить требование о мониторинге и отчетности по всем операциям, включая наличные, чтобы обеспечить равные и справедливые условия налогообложения для всех участников рынка, минимизировать налоговые пробелы и предотвратить уклонение от уплаты налогов.

К тому же, бизнес предлагает отсрочить применение штрафных санкций за предоставление недостоверной или ошибочной отчетной информации сроком на 1 год с даты вступления в силу соответствующего закона. Это будет способствовать налаживанию эффективного взаимодействия между подотчетными операторами платформы и налоговыми органами, а также снизит финансовую и административную нагрузку на таких операторов на начальном этапе внедрения системы отчетности.

Статус самозанятых лиц и предприятий, которые организуют их деятельность

Эксперты Ассоциации считают необходимым четко определить в законодательстве особый статус физических лиц, осуществляющих деятельность через оператора платформы без регистрации предпринимательской деятельности, чтобы обеспечить правовую определенность и избежать риска переквалификации таких лиц в наемных работников.

Чтобы избежать трудностей с регистрацией специального статуса налогоплательщика для физических лиц и вопросом раскрытия банковской тайны, предлагаем либо открыть специальные счета в банках Украины, либо сделать такую ​​регистрацию доступной через государственный сервис Дія.

«Бизнес убежден, что внедрение упомянутых изменений будет способствовать повышению налоговой прозрачности субъектов цифровой экономики. Расширение отчетности и введение обязательного налогового контроля позволит устранить пробелы в уклонении от уплаты налогов, особенно в отношении наличных операций, что является общим интересом прозрачного бизнеса в Украине. Введение четкой модели налогообложения обязательств минимизирует риски неоднозначной трактовки налоговых обязательств, а также обеспечит предсказуемость для бизнеса и государства», — говорится в сообщении ЕБА.

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Ассоциация отмечает, что усиление механизмов контроля над цифровыми платформами и внедрение автоматического обмена налоговыми данными должно способствовать справедливой конкурентной среде и создавать условия для развития ответственного бизнеса.

Европейская Бизнес Ассоциация надеется на учет предложений, предоставленных бизнес-сообществом, при доработке законопроекта и открыта для сотрудничества для совершенствования налогового администрирования.

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