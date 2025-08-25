43 года стажа: сколько реально получает пенсионер в 2025 году — Finance.ua

43 года стажа: сколько реально получает пенсионер в 2025 году Сегодня 09:12 — Личные финансы

В 2025 году украинцы с 43 годами страхового стажа могут рассчитывать на пенсию в размере примерно 4 900 гривен.

Такой результат показывает электронный пенсионный калькулятор, доступный на портале Пенсионного фонда Украины. И хотя цифра кажется несправедливо низкой, она соответствует действующей формуле расчета, учитывающей не только продолжительность стажа, но соотношение личной зарплаты к средней по стране.

В примере, анализируемом экспертами, человек начал работать в 20 лет, имеет 43 года официального стажа и среднюю зарплату 10 000 гривен. Формула пенсионного расчета выглядит так: пенсия равна средней зарплате по стране за последние три года, умноженной на индивидуальный коэффициент заработка (соотношение личной зарплаты к средней) и коэффициент страхового стажа (1% за каждый год). В результате пенсия составляет около 4900 гривен.

Следует отметить, что в страховой стаж могут входить не только годы официальной работы, но и декретный отпуск, военная служба, а также обучение в вузе — если оно было до 2004 года и подтверждено документально. Однако даже при продолжительном стаже, но низкой зарплате, пенсия будет минимальной. Именно поэтому эксперты советуют не полагаться только на количество лет работы, а следить за уровнем официальной зарплаты, которая напрямую влияет на будущие выплаты.

Справка Finance.ua:

Напомним, пенсионная система Украины остается солидарной, то есть нынешние пенсии финансируются за счет взносов работающих граждан. В таких условиях даже многолетний стаж не гарантирует высокой пенсии, если зарплата была ниже средней по стране.

Это вызывает вопросы о справедливости системы и необходимости ее реформирования, особенно для тех, кто работал всю жизнь, но получает меньше прожиточного минимума.

