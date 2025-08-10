Пенсия или продолжение карьеры: сколько начислят пенсии за каждый месяц — Finance.ua

Пенсия или продолжение карьеры: сколько начислят пенсии за каждый месяц Сегодня 15:12 — Личные финансы

Пенсия или продолжение карьеры: сколько начислят пенсии за каждый месяц

Украинцам пенсионного возраста стоит задуматься, выходить ли на пенсию сразу после 60 или еще работать. Ведь в таком случае их ждет небольшое повышение.

Так, по данным Пенсионного фонда, продолжающие работать после официального возраста получают значительно большие выплаты. Поэтому украинцам пенсионного возраста стоит задуматься: выходить ли на пенсию сразу после 60, ведь:

за каждый месяц дополнительной работы до 5 лет после 60 — начисляется +0,5% к пенсии;

к пенсии; после пятилетнего стажа — прибавка растет до 0,75% за месяц;

если человек работает еще год после пенсионного возраста — его пенсия увеличивается на 6%; пятилетняя задержка — это уже плюс 30% к выплатам.

Напомним, согласно официальной статистике, средняя пенсия в Украине составляет около 5850 грн. Однако те, кто продолжает работать, могут рассчитывать на выплаты более 6200 грн благодаря новым взносам и стажу.

Пенсионеры могут изменить способ выплаты пенсии — перейти с почтовой доставки на банковскую карту, сменить финансовое учреждение или обновить выплатные реквизиты. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области пошагово рассказали , как это сделать. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд лично или онлайн через вебпортал электронных услуг.

В большинстве случаев прекращение выплат пенсий пенсионерам касается внутренне перемещенных лиц и граждан, находящихся за пределами страны. Однако от таких неприятностей не застрахован никто. Поэтому попытаемся разобраться, что делать человеку, который вдруг перестал получать пенсию.

По информации Пенсионного фонда, наибольшую пенсию в Украине получает судья — 390 тысяч гривен в месяц. Условный топ-20 этого рейтинга занимает еще одна судейская пенсия в размере почти 320 тысяч гривен.

Даниил Гетманцев заявлял, что пенсионная система в Украине требует пересмотра, а средняя пенсия должна составлять не менее 40% от средней зарплаты. Гетманцев отмечает необходимость пересмотра принципов начисления и индексации пенсий, чтобы размер выплат отражал реальный трудовой вклад человека. По его мнению, первым шагом должно стать повышение минимальной пенсии не менее чем до 4 тысяч гривен.

