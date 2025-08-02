Кому выплатят повышенные пенсии в августе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кому выплатят повышенные пенсии в августе

Личные финансы
40
Кому выплатят повышенные пенсии в августе
Кому выплатят повышенные пенсии в августе
В августе 2025 года выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — пенсия у человека не должна быть выше 10 340,35 грн.
Читайте также
Напомним, возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:
▪ лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн;
▪ лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн;
▪ лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, — в размере до 570 грн.
Читайте также
Выплата ко Дню Независимости
В августе определенные категории пенсионеров получат разовую выплату ко Дню Независимости Украины в размерах от 450 до 3100 грн.
Лицам, получающим пенсию/ежемесячное пожизненное денежное содержание, выплату будут назначать в автоматическом режиме, без личного обращения в органы Пенсионного фонда Украины.
Лицам, которые не состоят на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получатели пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания, денежное пособие выплачивается по их обращениям в территориальные органы ПФУ с соответствующим заявлением и документами.
Место для вашей рекламы
Напомним, как сообщает Пенсионный фонд Украины, показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, который учитывается для исчисления пенсии, значительно вырос. В июне 2025 года он вырос на 2 тысячи гривен.

Справка Finance.ua:

  • Средняя заработная плата за май 2025 года, которую Пенсионный фонд Украины учитывает для расчета пенсий, составила 20 355,40 грн. Об этом говорится в сообщении ПФУ. За год этот показатель вырос более чем на 3 тыс. грн или на 18,5%, ведь в мае 2024 года она составляла 17 178,87 грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems