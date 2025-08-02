Кому выплатят повышенные пенсии в августе — Finance.ua

Кому выплатят повышенные пенсии в августе Сегодня 08:14 — Личные финансы

Кому выплатят повышенные пенсии в августе

В августе 2025 года выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — пенсия у человека не должна быть выше 10 340,35 грн.

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Напомним, возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

▪ лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн;

▪ лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн;

▪ лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, — в размере до 570 грн.

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Выплата ко Дню Независимости

В августе определенные категории пенсионеров получат разовую выплату ко Дню Независимости Украины в размерах от 450 до 3100 грн.

Лицам, получающим пенсию/ежемесячное пожизненное денежное содержание, выплату будут назначать в автоматическом режиме, без личного обращения в органы Пенсионного фонда Украины.

Лицам, которые не состоят на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получатели пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания, денежное пособие выплачивается по их обращениям в территориальные органы ПФУ с соответствующим заявлением и документами.

Напомним, как сообщает Пенсионный фонд Украины, показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, который учитывается для исчисления пенсии, значительно вырос. В июне 2025 года он вырос на 2 тысячи гривен.

Справка Finance.ua:

Средняя заработная плата за май 2025 года, которую Пенсионный фонд Украины учитывает для расчета пенсий, составила 20 355,40 грн. Об этом говорится в сообщении ПФУ. За год этот показатель вырос более чем на 3 тыс. грн или на 18,5%, ведь в мае 2024 года она составляла 17 178,87 грн.

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