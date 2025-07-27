В ПФУ рассказали, можно ли изменить способ получения пенсии — Finance.ua
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В ПФУ рассказали, можно ли изменить способ получения пенсии

Личные финансы
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В ПФУ рассказали, можно ли изменить способ получения пенсии
В ПФУ рассказали, можно ли изменить способ получения пенсии
Пенсионеры могут изменить способ выплаты пенсии — перейти с почтовой доставки на банковскую карту, изменить финансовое учреждение или обновить выплатные реквизиты.
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области пошагово рассказали, как это сделать.

Как изменить способ получения пенсии

Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд лично или онлайн через вебпортал электронных услуг.

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Для дистанционного изменения способа выплаты пенсии отсканируйте паспорт, идентификационный номер и реквизиты банковского счета.
Как подать заявление онлайн:
  1. Авторизируйтесь на сайте ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи.
  2. Выберите раздел «О пенсионном обеспечении», а затем нажмите пункт «Внесение изменений в пенсионное дело».
  3. Щелкните «Заявление об изменении способа выплаты пенсии».
  4. Заполните анкету и прикрепите скан-копии документов.
  5. Проверьте данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите «Отправить в ПФУ».
Состояние рассмотрения поданного заявления можно отследить в личном кабинете на портале — в разделе «Мои обращения».
Напомним, за второй квартал 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 69 грн, достигнув 6 410,2 грн. Однако даже после роста большинство пенсионеров находятся за чертой бедности.
По статистике, 56,2% пенсионеров получают пенсию менее 5 тыс. грн. В то время как средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума, что выталкивало их за черту бедности.
По материалам:
Finance.ua
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