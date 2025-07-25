Как изменился показатель средней зарплаты для расчета пенсии (инфографика) — Finance.ua

Как изменился показатель средней зарплаты для расчета пенсии (инфографика) 25.07.2025, 15:14 — Казна и Политика

Как изменился показатель средней зарплаты для расчета пенсии (инфографика)

пенсии, значительно вырос. Как сообщает Пенсионный фонд Украины, показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, учитываемый для расчета

В июне 2025 г. он вырос на 2 тысячи гривен.

Официальная зарплата в июне составила 22 336,81 гривны, что почти на 2 тыс. (1 981,41 гривны) больше, чем в мае — 20 355,40 гривен.

Зарплата была на 18,8% больше, чем в июне прошлого года (18 806,63 гривны).

Напомним, инфляция в Украине составляет 14,3%. Таким образом, реальная зарплата за год выросла примерно на 4,5%.

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Ранее Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода) за 2024 год, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии. Этот показатель дает возможность рассчитать коэффициент индексации пенсий, который составит 1,115.

Справка Finance.ua:

Средняя заработная плата за май 2025, которую Пенсионный фонд Украины учитывает для расчета пенсий, составила 20 355,40 грн. Об этом говорится в сообщении ПФУ. За год этот показатель вырос более чем на 3 тыс. грн или на 18,5%, поскольку в мае 2024 года она составляла 17 178,87 грн.

В Пенсионном фонде показали, как изменялся показатель средней заработной платы в 2023 году.

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