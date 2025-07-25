Как изменился показатель средней зарплаты для расчета пенсии (инфографика) — Finance.ua
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Как изменился показатель средней зарплаты для расчета пенсии (инфографика)

Казна и Политика
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Как изменился показатель средней зарплаты для расчета пенсии (инфографика)
Как изменился показатель средней зарплаты для расчета пенсии (инфографика)
Как сообщает Пенсионный фонд Украины, показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, учитываемый для расчета пенсии, значительно вырос.
В июне 2025 г. он вырос на 2 тысячи гривен.
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Официальная зарплата в июне составила 22 336,81 гривны, что почти на 2 тыс. (1 981,41 гривны) больше, чем в мае — 20 355,40 гривен.
Как изменился показатель средней зарплаты для расчета пенсии (инфографика)
Зарплата была на 18,8% больше, чем в июне прошлого года (18 806,63 гривны).
Напомним, инфляция в Украине составляет 14,3%. Таким образом, реальная зарплата за год выросла примерно на 4,5%.
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Ранее Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода) за 2024 год, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии. Этот показатель дает возможность рассчитать коэффициент индексации пенсий, который составит 1,115.

Справка Finance.ua:

  • Средняя заработная плата за май 2025, которую Пенсионный фонд Украины учитывает для расчета пенсий, составила 20 355,40 грн. Об этом говорится в сообщении ПФУ. За год этот показатель вырос более чем на 3 тыс. грн или на 18,5%, поскольку в мае 2024 года она составляла 17 178,87 грн.
  • В Пенсионном фонде показали, как изменялся показатель средней заработной платы в 2023 году.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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