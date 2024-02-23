Исчисление пенсий: как менялся показатель средней зарплаты за 2023 год (инфографика) — Finance.ua
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Исчисление пенсий: как менялся показатель средней зарплаты за 2023 год (инфографика)

Казна и Политика
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Исчисление пенсий: как менялся показатель средней зарплаты за 2023 год (инфографика)
Исчисление пенсий: как менялся показатель средней зарплаты за 2023 год (инфографика)
В Пенсионном фонде показали, как менялся показатель средней заработной платы в 2023 году.
Напомним, расчет показателей средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии, осуществляется Пенсионным фондом Украины по информации Государственной налоговой службы Украины.
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К указанной информации, в частности, относятся данные отчетности страхователей о заработной плате (доходе), на которую начисляется единый взнос, и среднесписочная численность штатных работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и у физических лиц — предпринимателей и у лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность.
Исчисление пенсий: как менялся показатель средней зарплаты за 2023 год (инфографика)
Ранее мы писали, кому могут повысить пенсии с марта. Об индексации пенсий идет речь в проекте постановления Кабмина, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Речь идет о том, чтобы установить, что с 1 марта 2024 года перерасчет пенсий производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,079″.
Кому могут повысить:
Пенсионерам, которые уплачивали страховые взносы, военным, чернобыльцам с инвалидностью, получающим страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
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Справка Finance.ua:

  • с 1 января 2021 года в соответствии с Законом Украины от 19.09.2019 № 115-IX «О внесении изменений в Закон Украины „О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование“ о предоставлении единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц» изменены порядок и сроки подачи отчетности о начислении единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • указанная отчетность представляется плательщиками единого взноса в составе отчетности по налогу на доходы физических лиц (единого налога);
  • для работодателей срок предоставления отчетности за наемных работников — в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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