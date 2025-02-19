В Украине утвердили главный показатель для индексации пенсий — Finance.ua

В Украине утвердили главный показатель для индексации пенсий Сегодня 17:05 — Личные финансы

В Украине утвердили главный показатель для индексации пенсий

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода) за 2024 год, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии. Этот показатель позволяет рассчитать коэффициент индексации пенсий, который составит 1,115.

Об этом говорится на сайте ПФУ

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составила 17 486,60 гривен, что на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).

Расчет коэффициента

Порядок расчета определен частью второй статьи 42 закона « Об общеобязательном государственном пенсионном страховании ».

Его можно рассчитать по установленной формуле, учитывающей инфляцию за 2024 год (12,0%).

Показатель средней заработной платы за 2021−2023 годы составил 13 559,41 гривны, за 2022−2024 годы — 15 057,09 гривны.

Соответственно, показатель роста средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение, по сравнению с тремя календарными годами, предшествующими году, который является предыдущим к году, в котором проводится увеличение, составит 11,05%. Таким образом, показатель индексации пенсий будет составлять 11,53% ((12,0% + 11,05%) /2).

Индексация пенсий

Теперь Минсоцполитики рассчитает коэффициент и порядок проведения индексации пенсий, который утвердит Кабинет Министров в конце месяца. Не исключено, что коэффициент будет отличаться от рассчитанного по формуле.

В проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на доплаты, определенные постановлениями Кабинета министров об индексации пенсионных выплат и дополнительных мерах повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд гривен.

Индексация пенсий будет произведена с 1 марта 2025 года. По сути, это единственный механизм повышения пенсий украинцам. Других повышений в 2025 году не планируется.

В 2024 году коэффициент индексации составлял 1,079. Это не означает, что все пенсии повысились на 7,9%. При индексации средняя пенсия выросла на 358 гривен или на 6,7% до 5 743 гривен. Размер повышения не мог превышать 1500 гривен. Для вышедших на пенсию за последние три года повышение составило 100 гривен.

Индексация касается только неработающих пенсионеров. Для работающих, которых в Украине 2,8 млн из 10,3 пенсионеров, предусмотрен другой механизм повышения пенсий. Им пересчитают пенсии с апреля.

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