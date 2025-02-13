Даже после индексации выплат украинские пенсионеры останутся одними из самых бедных в Европе, — Гетманцев Сегодня 14:02 — Личные финансы

Даже после индексации выплат украинские пенсионеры останутся одними из самых бедных в Европе, — Гетманцев

В марте на Украине планируется повышение пенсий на 10% в рамках индексации. Однако, эта надбавка не компенсирует фактического уровня инфляции. Эксперты отмечают, что без проведения пенсионной реформы и внедрения накопительной системы украинские пенсионеры и далее будут оставаться среди самых бедных в Европе.

Об этом сообщил Даниил Гетманцев, глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике.

По его словам, повышение пенсий на 10% не компенсирует прошлогодний рост потребительских цен, который в декабре в годовом исчислении достиг 12%. Он также отметил, что согласно прогнозам, в первые месяцы 2025 года экономическая ситуация будет оставаться напряженной.

Как отметил Гетманцев, отсутствие накопительной пенсионной системы приводит к тому, что украинские пенсионеры остаются среди самых бедных в Европе.

Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год, общий объем расходов составит 908,2 млрд грн, из которых:

528,3 млрд грн предусмотрено на выплату пенсий в рамках общеобязательного государственного пенсионного страхования;

821,2 млрд грн будут направлены на пенсионное обеспечение и покрытие административных расходов.

Ключевым изменением в марте станет индексация пенсий на 10%. Гетманцев отмечает, что, учитывая, что страна вскоре войдет в четвертый год полномасштабной войны, а все финансовые ресурсы направляются на оборону, такое повышение можно считать позитивным шагом.

Впрочем, по его словам, индексация не компенсирует реальный рост цен, поэтому уровень жизни пенсионеров будет оставаться одним из самых низких в Европе.

Несмотря на регулярный рост выплат, пенсионная система Украины остается одной из наименее эффективных в Европе.

Основная проблема — отсутствие накопительного уровня, который давал бы гражданам возможность получать дополнительные выплаты. Как отмечает Гетманцев, такая ситуация в значительной степени связана с тем, что страна опоздала с проведением полноценной пенсионной реформы и внедрением накопительной системы как минимум на два десятилетия.

«Такое положение дел вызвано не в последнюю очередь тем, что Украина опоздала с проведением полноценной пенсионной реформы и запуском накопительного ее уровня лет на двадцать. Если бы это произошло в середине нулевых, сегодня мы уже у „молодых“ пенсионеров были бы выплаты, которые бы состояли из двух составляющих. Однако традиционная нерешительность в моменты, когда нужно принимать сложные, но рассчитанные на перспективу для государства решения, привела к тому, что у нас из накопительного уровня выпало целое поколение украинцев (те, кому в середине „нулевых“ было 30−40 лет, а ныне они приближаются к завершению своего трудового пути, имея, к сожалению, возможность рассчитывать только на выплаты через солидарную систему)», — говорит Гетманцев.

Что может помочь

По его мнению, единственный способ исправить ситуацию — внедрение второго уровня пенсионной системы — обязательного накопительного страхования.

Впрочем, реализация такой реформы требует политической решимости, а Верховная Рада текущего созыва постепенно теряет способность принимать сложные решения из-за приближающегося завершения своей каденции.

«Надеюсь, что наш парламент найдет в себе достаточно мудрости и смелости, чтобы не перекладывать внедрение второго уровня пенсионной системы на плечи следующего состава», — резюмировал Гетманцев.

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