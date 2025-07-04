Денежные переводы в Украину продолжают сокращаться — Finance.ua

Денежные переводы в Украину продолжают сокращаться Сегодня 12:30 — Личные финансы

Денежные переводы в Украину продолжают сокращаться

Объемы денежных переводов в Украину за январь-май 2025 года сократились на 15,4% - до $3,5 млрд. За аналогичный период в прошлом году было $4,09 млрд переводов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Переводы заработной платы, которую украинцы получают из-за рубежа, уменьшились на 18,7% - до $1,87 млрд (по сравнению с $2,3 млрд в январе-мае прошлого года).

Отмечается, что через официальные каналы в Украину за этот период поступило $2 млрд, через неформальные каналы — $1,46 млрд. В мае переводы из-за рубежа составили $711 млн по сравнению с $819 млн в аналогичном месяце 2024 года и $953 млн в мае 2023 года.

Напомним, что с 1 июня в Украине действуют новые лимиты на переводы с карт. Для клиентов «среднего» и «низкого риска» — это 100 тыс. грн в месяц. Для клиентов «высокого риска» — 50 тыс. грн в месяц. Что именно входит в лимит, а также как перевести сумму, которая его превышает — рассказываем здесь

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