У Ryanair можно будет взять большую сумку в салон — Finance.ua

У Ryanair можно будет взять большую сумку в салон Сегодня 19:30 — Личные финансы

У Ryanair можно будет взять большую сумку в салон

Авиакомпания Ryanair объявила об изменении правил перевозки ручной клади. Теперь размер сумки, которую можно взять с собой в салон, увеличится на 20%. Новые правила начнут действовать в ближайшие недели.

Об этом сообщает Sky News.

Сейчас Ryanair разрешает пассажирам брать одну сумку, которая должна помещаться под сиденьем спереди. Это может быть, к примеру, маленький рюкзак либо женская сумка. Максимальные размеры поклажи изменятся с 40×25×20 см на 40×30×20 см.

«Хотя прибавка всего 5 см в ширину, объем сумки вырастет с 20 до 24 литров», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, Ryanair все еще уступает конкурентам. К примеру, WizzAir разрешает сумки размером 40×30×20 см, а easyJet до 45×36×20 см (объем 32 литра).

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На прошлой неделе евродепутаты поддержали предложение, которое позволит пассажирам перевозить без дополнительной оплаты одну сумку размером не менее 40×30×15 см, а также еще одну до 100 см в суммарной длине с максимальным весом 7 кг. Такие изменения могут оказать существенное влияние на бюджетные авиакомпании, которые часто взимают отдельную плату за чемоданы в салоне или багаж в багажном отделении.

Хотя Великобритания уже не является членом ЕС, правила все равно будут распространяться на рейсы европейских авиакомпаний, обслуживающих британских пассажиров.

Напомним, лоукостер Ryanair ввел штрафы для пассажиров, чье недисциплинированное поведение приводит к высадке из самолета и, соответственно, задержке всего рейса. Теперь за недопустимое поведение пассажиров, приводящее к высадке из самолета, предусмотрен штраф в размере минимум 500 евро.

Ранее Ryanair предупреждал о росте цен на авиабилеты летом 2025 года.

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