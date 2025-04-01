Ryanair попереджає про зростання цін на авіаквитки влітку 2025 року — Finance.ua

Ryanair попереджає про зростання цін на авіаквитки влітку 2025 року Сьогодні 07:44 — Особисті фінанси

Ryanair попереджає про зростання цін на авіаквитки влітку 2025 року

Пасажирам Ryanair, які цього літа планують подорожі, доведеться готувати гаманці і бути готовими платити за вищими тарифами, ніж минулого року. Ситуація може змінитися залежно від геополітичних потрясінь.

Про це розповів генеральний директор найбільшої бюджетної авіакомпанії Європи Майкл О’Лірі в інтерв’ю The Independent

«Наразі ми активно бронюємо квитки. Тарифи трохи вищі, ніж торік, але поки заброньовано тільки близько 40% пропускної спроможності, я думаю, що вона все ще нестабільна», — каже О’Лірі.

За його словами, всі плани можуть зруйнуватися, якщо в Україні відбудуться несприятливі події, якщо президент США Дональд Трамп зробить якусь дурницю в Білому домі, якщо в містах Європи відбудуться теракти.

«Наразі здається, що люди активно бронюють квитки на це літо, і тарифи зростатимуть. Вони будуть трохи вищими, ніж минулого року. Але наші тарифи минулого року були на 8% нижчими, ніж у попередньому. Тож я думаю, що ми відновимо частину втрат», — пояснив О’Лірі.

Крім того, він поділився планами щодо розвитку авіакомпанії.

«У нас є місія — досягти 300 мільйонів пасажирів до 2034 року. Ми не зупинимося на 200 мільйонах, ми не зупинилися на 100 мільйонах. Нам залишилося отримати ще 336 літаків від Boeing, і ми будемо на вірному шляху до досягнення 300 мільйонів пасажирів до 2034 року. Ми йдемо вперед до міжгалактичного панування і не збираємося зупинятися», — зазначив глава лоукостера.

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Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair запустила ексклюзивну схему знижок для пасажирів, які часто літають. Послуга дасть змогу отримати переваги під час купівлі місць і туристичної страховки.

Вартість 12-місячної підписки становить 79 фунтів стерлінгів, а це приблизно 4266 гривень. Учасники програми отримають можливість безкоштовного бронювання місць, безкоштовну туристичну страховку і доступ до 12 щорічних ексклюзивних розпродажів місць.

УНІАН За матеріалами:

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