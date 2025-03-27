Одна з найбільших польських авіакомпаній готується відновити рейси в Україну — Finance.ua

Одна з найбільших польських авіакомпаній готується відновити рейси в Україну Сьогодні 16:33 — Фондовий ринок

Одна з найбільших польських авіакомпаній готується відновити рейси в Україну

Польська авіакомпанія LOT підтвердила наміри відновити регулярні рейси до України після завершення війни, зокрема до Києва та Львова. Відновлення залежатиме від стабільного припинення вогню, відкриття повітряного простору та підтвердження високих стандартів безпеки українських аеропортів.

можливість повернення на український ринок після закінчення війни. Про це авіакомпанія розповіла у відповіді на запит « Телеграфу ». На фоні активного переговорного процесу між США та делегаціями України і росії, деякі авіакомпанії вже почали розглядатипісля закінчення війни.

Одна з них — найбільша польська авіакомпанія LOT, яка нещодавно підтвердила свої наміри відновити регулярні рейси до України. У відповіді на запит, представники компанії заявили, що активно стежать за ситуацією в Україні і вже проводять внутрішню підготовку до відновлення польотів. Вони зазначили, що хоча авіакомпанія прагне повернутися якнайшвидше, процес залежатиме від низки важливих умов.

«Ми очікуємо, що, як і іншим європейським авіакомпаніям, нам знадобиться близько 6 тижнів на цю підготовку», — сказали в LOT. Так, на перший план виходять умови стабільного припинення вогню та схвалення урядом відкриття українського повітряного простору. Крім того, компанія звертатиме увагу на підтвердження високих стандартів безпеки та якості послуг українських партнерів.

Представники LOT підкреслили, що їхнє рішення залежить від кількох факторів. Зокрема, безпека та готовність аеропортів до прийому міжнародних рейсів, а також доступність інфраструктури для забезпечення належного рівня обслуговування, включаючи обслуговування пасажирів і паливо.

«Відновлення польотів може бути спочатку обмежено через інфраструктурні чи міркування безпеки», — пояснили в авіакомпанії. На першому етапі планується поновлення рейсів до Києва та Львова. Інші українські аеропорти, зокрема Одеса, також розглядаються, але їх потрібно ретельно перевірити відповідними органами.

«Протягом короткого періоду після цього аеропорт Одеси має бути готовим прийняти перші рейси. Інші українські аеропорти будуть ретельно перевірені нашим відділом безпеки, і рішення щодо нових напрямків будуть ухвалені відповідним чином», — зазначили в авіакомпанії.

Відновлення польотів може бути обмежено через питання інфраструктури. Як пояснили представники LOT, один з ключових аспектів — це забезпечення належного рівня обслуговування в українських аеропортах. Це включає в себе не лише пасажирський сервіс, а й паливні ресурси, які можуть бути обмежені внаслідок поточної ситуації в Україні.

Що стосується цінової політики, то на даний момент авіакомпанія не сформувала остаточних цінових пропозицій для рейсів до України. Це питання залишається відкритим і залежатиме від ринкових умов на момент відновлення польотів. «Нова цінова політика в Україні поки що не сформована», — відзначили представники авіакомпанії.

Обозреватель За матеріалами:

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