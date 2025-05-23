Ryanair призывает украинские аэропорты к значительным послевоенным скидкам — Finance.ua

Ryanair призывает украинские аэропорты к значительным послевоенным скидкам
Ирландский лоукостер Ryanair требует от украинских аэропортов значительных скидок на аэропортовые сборы после окончания войны и возобновления полетов.
Об этом сообщает Reuters.
Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что его компания потенциально может перевезти 5 миллионов пассажиров рейсами в Украину и из Украины в течение первого года после мирного соглашения и 10 миллионов в течение второго. Однако, если аэропортовые сборы не будут снижены, Ryanair может снизить свои планы до 1 миллиона пассажиров в первый год и 3 миллионов во второй.
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По словам О’Лири, они «разочарованы реакцией украинских аэропортов, которые фактически отказались сотрудничать» по планам послевоенного возобновления авиаперевозок.
Он добавил, что директорам аэропортов страны нужно «быстро заключить с нами соглашение, если они хотят настоящего радикального роста и настоящего радикального экономического восстановления и развития в Украине».
Глава Ryanair подчеркнул, что попытки получать «сумасшедшие» сборы с перевозчиков в «пустых аэропортах» являются плохой стратегией.
По словам О’Лири, после войны Ryanair мог бы летать в 30 европейских направлений из украинских аэропортов. Он, в частности, упоминал Киев и Львов, а также Одессу, если там будет отремонтирована взлетно-посадочная полоса.
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