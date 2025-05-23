Ryanair призывает украинские аэропорты к значительным послевоенным скидкам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ryanair призывает украинские аэропорты к значительным послевоенным скидкам

52
Ryanair призывает украинские аэропорты к значительным послевоенным скидкам
Ryanair призывает украинские аэропорты к значительным послевоенным скидкам
Ирландский лоукостер Ryanair требует от украинских аэропортов значительных скидок на аэропортовые сборы после окончания войны и возобновления полетов.
Об этом сообщает Reuters.
Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что его компания потенциально может перевезти 5 миллионов пассажиров рейсами в Украину и из Украины в течение первого года после мирного соглашения и 10 миллионов в течение второго. Однако, если аэропортовые сборы не будут снижены, Ryanair может снизить свои планы до 1 миллиона пассажиров в первый год и 3 миллионов во второй.
Читайте также
По словам О’Лири, они «разочарованы реакцией украинских аэропортов, которые фактически отказались сотрудничать» по планам послевоенного возобновления авиаперевозок.
Он добавил, что директорам аэропортов страны нужно «быстро заключить с нами соглашение, если они хотят настоящего радикального роста и настоящего радикального экономического восстановления и развития в Украине».
Читайте также
Глава Ryanair подчеркнул, что попытки получать «сумасшедшие» сборы с перевозчиков в «пустых аэропортах» являются плохой стратегией.
По словам О’Лири, после войны Ryanair мог бы летать в 30 европейских направлений из украинских аэропортов. Он, в частности, упоминал Киев и Львов, а также Одессу, если там будет отремонтирована взлетно-посадочная полоса.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems