В Ryanair озвучили планы по возобновлению полетов в Украину — Finance.ua

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В Ryanair озвучили планы по возобновлению полетов в Украину

Казна и Политика
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В Ryanair озвучили планы по возобновлению полетов в Украину
В Ryanair озвучили планы по возобновлению полетов в Украину
Ryanair планирует возобновить полеты в Украине на фоне ожиданий, что Трамп может завершить войну с россией.
Майкл О’Лири, исполнительный директор авиакомпании, заявил, что Ryanair разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение четырех-шести недель после завершения войны, сообщает The Telegraph.
«Я очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Я думаю, что одной из вещей, которые Трамп может сделать, надеюсь, будет скорейшее решение вопроса незаконного вторжения россии в Украину», — отметил он.
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О’Лири сообщил, что официальное прекращение боевых действий будет необходимо для того, чтобы удовлетворить требования Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA).
«В конце концов, потребуется определенное прекращение огня, потому что EASA не разрешит возобновить рейсы над этим районом, если у них не будет какой-то разумной уверенности, что там не будут летать ракеты», — добавил он.
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Планы Ryanair предполагают открытие около 24 маршрутов в Киев и Львов. Пропускная способность будет обеспечена за счет перенаправления самолетов, базирующихся в таких аэропортах как Станстед в Лондоне и Орли в Париже, на обслуживание этих городов.
Он также добавил, что возобновление рейсов в Одессу может занять больше времени из-за уровня повреждений, в то время как некоторые хабы на востоке и юге были «разбомблены до основания» и фактически разрушены, имея в виду аэропорт в Херсоне.
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Напомним, ранее старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявлял, что полеты в одном из украинских аэропортов — «Львов» или «Борисполь» — должны возобновиться до конца января 2025 года.
Украина официально начала переговоры с регуляторами США и Евросоюза по возобновлению пассажирских авиаперевозок. Также консультации проходят с администрацией гражданской авиации Израиля.
Международный аэропорт «Львов» изучает возможность открытия рейсов для гражданской авиации во время военного положения при обеспечении безопасности.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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