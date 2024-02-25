В аэропорту «Борисполь» рассказали, за сколько смогут возобновить работу в случае получения разрешения на полеты — Finance.ua

В аэропорту «Борисполь» рассказали, за сколько смогут возобновить работу в случае получения разрешения на полеты Сегодня 15:27 — Фондовый рынок

Аэропорт «Борисполь» сможет возобновить работу через три недели, как только в Украине будет достаточно безопасно.

Об этом сообщает руководитель рабочей группы по возобновлению операционной деятельности аэропорта «Борисполь» Игорь Рябоконь.

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Сегодня в ранее заполненном путешественниками аэропорту совсем пусто. Кроме работников аэропорта. Здесь работает более 3,5 тысяч человек. Они продолжают работать над тем, чтобы аэропорт мог функционировать, когда будет возможность.

По словам Игоря Рябоконя, после получения разрешений на полеты понадобится три недели, для возобновления деятельности аэропорта и подготовки к приему и отправке рейсов в обычном режиме.

В «Борисполе» отмечают: международный аэропорт не работает с 24 февраля 2022 года, с момента закрытия воздушного пространства Украины. Ни один гражданский рейс не вылетел из аэропорта за этот период.

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Однако работники аэропорта ежедневно поддерживают всю инфраструктуру аэропорта и оборудования в надлежащем состоянии, чтобы была возможность быстрого возобновления работы, как только это позволит ситуация безопасности.

Справка Finance.ua:

по словам директора Air Ocean Airlines Вячеслава Гериги, авиаперевозчик мог бы открыть полеты из аэропорта Ужгород, если это будет признано безопасным. Аэродром вплотную расположен к словацкой границе, и самолет после взлета попадает в воздушное пространство страны-члена НАТО;

советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что возобновление полетов из аэропорта «Борисполь» — желанная, но пока недостижимая цель.



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