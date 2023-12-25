Названы лучшие аэропорты мира в 2023 году — Finance.ua

Названы лучшие аэропорты мира в 2023 году Сегодня 07:29 — Мир

Названы лучшие аэропорты мира в 2023 году

По итогам 2023 года лучшим в мире признан международный аэропорт «Маскат» в Омане. На втором и третьем месте расположились бразильский международный аэропорт Ресифи/Гуарарапис и международный аэропорт Кейптауна в Южной Африке соответственно.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрос AirHelp Inc. Исследовали более 4000 аэропортов во всемирной базе данных.

В ходе исследования эксперты учитывали своевременность выполнения рейсов каждым аэропортом, а также отзывы клиентов о навигации в аэропорту, питании и возможностях для покупок.

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Журналисты отметили, что Япония и Бразилия в целом доминируют в рейтинге эффективности аэропортов, каждая из этих стран имеет три пункта в топ-10. Из американских аэродромов только три попали в список 50 лучших в мире: Миннеаполис Сент-Пол (№ 13), Сиэтл/Такома, (№ 34) и Детройтский столичный аэропорт округа Уэйн (№ 38).

Среди европейских аэропортов только девять вошли в топ-50. Аэропорт Бильбао на севере Испании занял первое место в Европе.

«За комфорт путешествий отвечают не только авиакомпании, но и аэропорты. В этом году аэропорты в Азии продемонстрировали высокие показатели», — отметили в AirHelp.

По данным исследования, в десятку лучших международных аэропортов мира вошли следующие:

Маскат, Оман (MCT). Ресифи/Гуарарапис — имени Жилберто Фрейре, Бразилия (REC). Кейптаун, Южная Африка (CPT). Бразилиа — аэропорт имени президента Жуселина Кубичека, Бразилия (BSB). Доха Хамад, Катар (DOH). Осака Итами, Япония (ITM). Белен/Вал-ди-Канс, Бразилия (BEL). Танкредо Невис, Бразилия (CNF). Токио-Нарита, Япония (NRT). Амами, Япония (ASJ).

УНІАН По материалам:

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