Названы лучшие аэропорты мира в 2023 году — Finance.ua

Названы лучшие аэропорты мира в 2023 году
По итогам 2023 года лучшим в мире признан международный аэропорт «Маскат» в Омане. На втором и третьем месте расположились бразильский международный аэропорт Ресифи/Гуарарапис и международный аэропорт Кейптауна в Южной Африке соответственно.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрос AirHelp Inc. Исследовали более 4000 аэропортов во всемирной базе данных.
В ходе исследования эксперты учитывали своевременность выполнения рейсов каждым аэропортом, а также отзывы клиентов о навигации в аэропорту, питании и возможностях для покупок.
Журналисты отметили, что Япония и Бразилия в целом доминируют в рейтинге эффективности аэропортов, каждая из этих стран имеет три пункта в топ-10. Из американских аэродромов только три попали в список 50 лучших в мире: Миннеаполис Сент-Пол (№ 13), Сиэтл/Такома, (№ 34) и Детройтский столичный аэропорт округа Уэйн (№ 38).
Среди европейских аэропортов только девять вошли в топ-50. Аэропорт Бильбао на севере Испании занял первое место в Европе.
«За комфорт путешествий отвечают не только авиакомпании, но и аэропорты. В этом году аэропорты в Азии продемонстрировали высокие показатели», — отметили в AirHelp.
По данным исследования, в десятку лучших международных аэропортов мира вошли следующие:
- Маскат, Оман (MCT).
- Ресифи/Гуарарапис — имени Жилберто Фрейре, Бразилия (REC).
- Кейптаун, Южная Африка (CPT).
- Бразилиа — аэропорт имени президента Жуселина Кубичека, Бразилия (BSB).
- Доха Хамад, Катар (DOH).
- Осака Итами, Япония (ITM).
- Белен/Вал-ди-Канс, Бразилия (BEL).
- Танкредо Невис, Бразилия (CNF).
- Токио-Нарита, Япония (NRT).
- Амами, Япония (ASJ).
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