При каких условиях в Украине возобновят гражданское авиасообщение — Finance.ua

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При каких условиях в Украине возобновят гражданское авиасообщение

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При каких условиях в Украине возобновят гражданское авиасообщение
При каких условиях в Украине возобновят гражданское авиасообщение
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о четырех условиях для того, чтобы запустить гражданское авиасообщение Украины с миром.
Об этом Данилов заявил в эфире телемарафона.
Как отмечает Данилов, вопрос авиасообщения для Украины очень важен. Рассматривается несколько предложений, но выделены четыре основных пункта для запуска авиасообщений:
  • Защита аэропортов;
  • должна быть готова сертифицированная инфраструктура;
  • механизм страхования перелетов;
  • готовность компаний перевозчиков к полетам в Украине.
Сообщается, что вопрос авиасообщения сдвинется с мертвой точки в 2024 году.

Справка Finance.ua:

  • глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что вскоре аэропорт «Борисполь» снова будет отправлять и принимать воздушные суда, поскольку «теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта»;
  • однако позже советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что возобновление полетов из аэропорта «Борисполь» — желанная, но пока недостижимая цель;
  • ранее также сообщалось, что украинская авиакомпания Air Ocean Airlines готова возобновить полеты в Украине или за рубежом.
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По материалам:
Економічна Правда
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