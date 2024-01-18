Путешествие по Европе от 11 евро: популярный лоукостер распродает билеты из приграничных аэропортов — Finance.ua
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Путешествие по Европе от 11 евро: популярный лоукостер распродает билеты из приграничных аэропортов

Личные финансы
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Путешествие по Европе от 11 евро: популярный лоукостер распродает билеты из приграничных аэропортов
Путешествие по Европе от 11 евро: популярный лоукостер распродает билеты из приграничных аэропортов
Бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила быструю распродажу билетов на европейские направления. Многие рейсы доступны из приграничных из Украины аэропортов.
Стоимость перелета стартует от 11 евро. Распродажа акционных билетов от Wizz Air продлится до конца суток 18 января. Куда можно улететь из удобных для украинцев аэропортов — узнайте далее.

Детали акционных маршрутов

Акция венгерского лоукостера распространяется на множество маршрутов. Рейсы со скидкой доступны в период с 1 апреля по 30 июня. В стоимость билета уже входит одна позиция ручной клади, максимальные размеры которой 40×30×20 сантиметров. За каждую единицу зарегистрированного багажа и дополнительный чемодан нужно будет доплатить.
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Украинцев могут заинтересовать рейсы из соседних аэропортов Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.
Доступные маршруты для пассажиров:
  • Варшава — Осло — от 11 евро;
  • Катовице — Дортмунд — от 14 евро;
  • Люблин — Лондон — от 14 евро;
  • Краков — Бирмингем — от 14 евро;
  • Жешув — Рим — от 30 евро;
  • Сучава — Милан — от 17 евро;
  • Бухарест — Венеция — от 16 евро;
  • Клуж — Нюрнберг — от 17 евро;
  • Яссы — Берлин — от 21 евро;
  • Братислава — Скопье — от 15 евро;
  • Кошице — Лондон — от 20 евро;
  • Дебрецен — Ларнака — от 20 евро;
  • Будапешт — Подгорица — от 15 евро.
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По материалам:
Телеканал 24
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