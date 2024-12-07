Латвийская авиакомпания готова возобновить полеты в Украину: ждут открытия неба — Finance.ua

Латвийская авиакомпания готова возобновить полеты в Украину: ждут открытия неба Сегодня 15:20 — Фондовый рынок

Латвийская авиакомпания готова возобновить полеты в Украину: ждут открытия неба

Латвийская авиакомпания AirBaltic подготовила план возобновления полетов в Украину и реализует его, как только откроется воздушное пространство.

Об этом сообщил главный исполнительный директор Мартин Гаусс в интервью Bloomberg.

Планы компании

AirBaltic планирует перенести пропускную способность с других направлений в Украину, когда для этого будут безопасные условия.

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Также авиакомпания хочет оставлять некоторые самолеты в Украине на ночь, то есть делать ночную остановку.

«Мы можем лететь сегодня вечером, если это безопасно. Я бы даже полетел туда пустым, если будет понятно, что мы сможем вылететь назад и билеты будут продаваться», — подчеркнул Гаусс.

Латвийская авиакомпания до полномасштабной войны имела сильный рынок в Украине и выполняла рейсы из Киева, Львова и Одессы.

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Открытие воздушного пространства Украины важно для компании из-за, по словам Гаусса, высокого спроса на путешествия по Украине и возможности летать по более прямому маршруту из Латвии, например, в Дубай или Грецию.

Напомним, по словам старшего партнера компании Marsh McLennan Криспина Эллисона, полеты в одном из украинских аэропортов — «Львов» или «Борисполь» — возобновятся до конца января 2025 года.

Украина официально начала переговоры с регуляторами США и Евросоюза о возобновлении пассажирских авиаперевозок. Также консультации проходят с администрацией гражданской авиации Израиля.

theБабель По материалам:

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