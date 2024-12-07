Латвийская авиакомпания готова возобновить полеты в Украину: ждут открытия неба — Finance.ua
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Латвийская авиакомпания готова возобновить полеты в Украину: ждут открытия неба

Фондовый рынок
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Латвийская авиакомпания готова возобновить полеты в Украину: ждут открытия неба
Латвийская авиакомпания готова возобновить полеты в Украину: ждут открытия неба
Латвийская авиакомпания AirBaltic подготовила план возобновления полетов в Украину и реализует его, как только откроется воздушное пространство.
Об этом сообщил главный исполнительный директор Мартин Гаусс в интервью Bloomberg.

Планы компании

AirBaltic планирует перенести пропускную способность с других направлений в Украину, когда для этого будут безопасные условия.
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Также авиакомпания хочет оставлять некоторые самолеты в Украине на ночь, то есть делать ночную остановку.
«Мы можем лететь сегодня вечером, если это безопасно. Я бы даже полетел туда пустым, если будет понятно, что мы сможем вылететь назад и билеты будут продаваться», — подчеркнул Гаусс.

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Латвийская авиакомпания до полномасштабной войны имела сильный рынок в Украине и выполняла рейсы из Киева, Львова и Одессы.
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Открытие воздушного пространства Украины важно для компании из-за, по словам Гаусса, высокого спроса на путешествия по Украине и возможности летать по более прямому маршруту из Латвии, например, в Дубай или Грецию.
Напомним, по словам старшего партнера компании Marsh McLennan Криспина Эллисона, полеты в одном из украинских аэропортов — «Львов» или «Борисполь» — возобновятся до конца января 2025 года.
Украина официально начала переговоры с регуляторами США и Евросоюза о возобновлении пассажирских авиаперевозок. Также консультации проходят с администрацией гражданской авиации Израиля.
По материалам:
theБабель
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