ЕС расширил запрет на полеты над своей территорией для россии — Finance.ua

ЕС расширил запрет на полеты над своей территорией для россии Сегодня 15:15 — Мир

ЕС расширил запрет на полеты над своей территорией для россии

новом пакете санкций против россии , о принятии которого стало известно в понедельник, 24 июня, содержится расширение запрета на полеты над территорией ЕС.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Как отметили в Совете ЕС, запрет на посадку на территории ЕС, взлет с нее и пролет над ней теперь распространяется и на воздушные суда, летающие вне расписания, если место и время взлета или посадки, например во время полета к месту отпуска или на деловую встречу, фактически определяют российские физические или юридические лица, структуры или органы.

Читайте также Боррель рассказал детали 14-го пакета санкций ЕС против россии

Кроме того, по запросу уполномоченных органов стран ЕС операторы обязаны предоставлять им информацию о рейсах, которые следуют вне расписания, включая сведения о владельцах воздушных судов и, возможно, их пассажирах.

Новый санкционный пакет также предусматривает расширение запрета на перевозку товаров автотранспортом на территории ЕС, включая транзитные перевозки, на перевозчиков из ЕС, от 25% доли в которых принадлежит российским физическим или юридическим лицам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.