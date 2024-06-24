ЕС расширил запрет на полеты над своей территорией для россии — Finance.ua

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ЕС расширил запрет на полеты над своей территорией для россии

Мир
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ЕС расширил запрет на полеты над своей территорией для россии
ЕС расширил запрет на полеты над своей территорией для россии
В новом пакете санкций против россии, о принятии которого стало известно в понедельник, 24 июня, содержится расширение запрета на полеты над территорией ЕС.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Как отметили в Совете ЕС, запрет на посадку на территории ЕС, взлет с нее и пролет над ней теперь распространяется и на воздушные суда, летающие вне расписания, если место и время взлета или посадки, например во время полета к месту отпуска или на деловую встречу, фактически определяют российские физические или юридические лица, структуры или органы.
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Кроме того, по запросу уполномоченных органов стран ЕС операторы обязаны предоставлять им информацию о рейсах, которые следуют вне расписания, включая сведения о владельцах воздушных судов и, возможно, их пассажирах.
Новый санкционный пакет также предусматривает расширение запрета на перевозку товаров автотранспортом на территории ЕС, включая транзитные перевозки, на перевозчиков из ЕС, от 25% доли в которых принадлежит российским физическим или юридическим лицам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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