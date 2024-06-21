Боррель рассказал детали 14-го пакета санкций ЕС против россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Боррель рассказал детали 14-го пакета санкций ЕС против россии

Мир
22
Боррель рассказал детали 14-го пакета санкций ЕС против россии
Боррель рассказал детали 14-го пакета санкций ЕС против россии
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, какие сектора экономики охватывает четырнадцатый пакет санкций против россии, одобренный в четверг, 20 июня.
Об этом, как сообщает «Европейская правда», он написал в X (Twitter).
Боррель заявил, что 14-й пакет санкций ЕС против россии — это «мощный набор индивидуальных и секторальных мер, направленных на подрыв военных усилий россии против Украины».
Читайте также
«Он нацелен на военно-промышленный оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций, военные преступления, в том числе лиц, причастных к депортации украинских детей», — добавил он.
Топдипломат ЕС отметил, что новые санкции направлены на то, «чтобы усложнить для власти путина поддержку его захватнической войны», и заверил в поддержке Украины со стороны Евросоюза.
Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против россии после более чем месяца дискуссий ранее в четверг.
Читайте также
Как сообщалось, Германия тормозила пакет санкций из-за расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут затем продавать санкционные товары в рф.
Известно, что в рамках 14-го пакета санкций Еврокомиссия впервые предложила нацелиться на несколько проектов сжиженного природного газа и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.