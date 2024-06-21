Боррель рассказал детали 14-го пакета санкций ЕС против россии — Finance.ua

Боррель рассказал детали 14-го пакета санкций ЕС против россии
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, какие сектора экономики охватывает четырнадцатый пакет санкций против россии, одобренный в четверг, 20 июня.
Об этом, как сообщает «Европейская правда», он написал в X (Twitter).
Боррель заявил, что 14-й пакет санкций ЕС против россии — это «мощный набор индивидуальных и секторальных мер, направленных на подрыв военных усилий россии против Украины».
«Он нацелен на военно-промышленный оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций, военные преступления, в том числе лиц, причастных к депортации украинских детей», — добавил он.
Топдипломат ЕС отметил, что новые санкции направлены на то, «чтобы усложнить для власти путина поддержку его захватнической войны», и заверил в поддержке Украины со стороны Евросоюза.
Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против россии после более чем месяца дискуссий ранее в четверг.
Как сообщалось, Германия тормозила пакет санкций из-за расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут затем продавать санкционные товары в рф.
Известно, что в рамках 14-го пакета санкций Еврокомиссия впервые предложила нацелиться на несколько проектов сжиженного природного газа и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.
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