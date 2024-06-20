Новые санкции ЕС ударят по «теневому флоту» рф — МИД Нидерландов — Finance.ua
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Новые санкции ЕС ударят по «теневому флоту» рф — МИД Нидерландов

Мир
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Новые санкции ЕС ударят по «теневому флоту» рф — МИД Нидерландов
Новые санкции ЕС ударят по «теневому флоту» рф — МИД Нидерландов
Новые санкции Евросоюза ударят по нефтяному «теневому флоту» россии, а под ограничение попадет около 70 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот и Reuters.
«Я приветствую сегодняшнее соглашение о 14-м пакете санкций ЕС против россии. Этот пакет содержит несколько важных мер, за которые активно выступали Нидерланды, включая жесткие действия и санкции против россии», — написала дипломат.
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По ее словам, с помощью этого пакета санкций «теневой флот» рф может быть лишен доступа к европейским портам и услугам.
Она отметила, что крайне важно продолжать работу над новыми санкциями ЕС, ведь это значительно замедлит военную машину диктатора Владимира путина.
Reuters пишет, что пакет санкций запрещает реэкспорт российского сжиженного природного газа в водах ЕС, но не ограничивает импорт, как это сделал блок в 2022 году относительно российской морской нефти.
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При этом эксперты по газовому рынку говорят, что эта мера не будет иметь большого влияния, поскольку перевалка газа через порты ЕС в Азию составляет всего около 10% от общего объема российского экспорта СПГ.
ЕС также ввел ограничения против трех российских проектов по СПГ и разрешил Швеции и Финляндии расторгнуть российские контракты на СПГ. Всего в санкционный список ЕС было добавлено 47 новых юридических лиц и 69 физических лиц, в результате чего их общее количество достигло 2200.
Журналисты пишут, что страны ЕС добавили в список санкций танкеры, а также по меньшей мере два принадлежащих россии корабля, перевозящих военную технику из Северной Кореи.
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Страны обсуждали новые меры более месяца и в конце концов смягчили одно из предложений Еврокомиссии, направленное на предотвращение обхода санкций, по настоянию Германии.
ЕС хотел заставить дочерние компании компаний Евросоюза в третьих странах запретить по контракту реэкспорт своих товаров в россию. Блок стремится остановить поток технологий двойного назначения, которые могут использоваться россией в военных целях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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