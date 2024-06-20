В ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти рф — Finance.ua
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В ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти рф

Світ
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В ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти рф
В ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти рф
Країни Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти рф, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ), у відповідь на агресію проти України.
Як пише «Європейська правда», про це у X (Twitter) повідомило бельгійське головування Бельгії в Раді ЄС.
В ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти рф
Цей пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки, йдеться в заяві.
Посадовці з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій більше місяця. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ та план покласти на операторів з Євросоюзу відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами в третіх країнах.
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Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина гальмувала 14-й пакет санкцій проти росії через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до рф.
Перед тим Німеччина спільно з Францією виступили проти заборони експорту авто елітного класу до білорусі, яка стала «транзитним пунктом» для того, щоб російські олігархи могли продовжувати купувати їх всупереч санкціям.
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Один із дипломатів ЄС сказав виданню Politico, що Європейська комісія веде переговори з Німеччиною, аби переконати її зняти вето.
Бельгійське головування в Раді ЄС прагнуло фіналізувати домовленість щодо санкційного пакета до саміту «Групи семи» в Італії, але так і не змогло цього зробити.
Нагадаємо, в межах 14-го пакета санкцій Єврокомісія вперше запропонувала націлитись на кілька проєктів скрапленого природного газу і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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