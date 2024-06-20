Німеччина заблокувала схвалення нового пакету санкцій ЄС проти росії — Reuters Сьогодні 11:15 — Світ

Німеччина заблокувала схвалення нового пакету санкцій ЄС проти росії — Reuters

Країни ЄС не змогли домовитися про 14-й пакет санкцій щодо росії через блокування з боку Німеччини, попри скасування пункту, який Берлін вважав проблематичним.

Про це пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

ЄС погодив уже 13 пакетів санкцій проти росії після повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

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Чиновники з 27 країн ЄС обговорюють пакет уже понад місяць. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ та план щодо притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах.

Вагання Німеччини були частково викликані внутрішніми розбіжностями між її міністерством закордонних справ та канцелярією канцлера, повідомили дипломати та джерело, знайоме із ситуацією.

Раніше ЄС виключив із нового пакета положення, яке Німеччина вважала спірним. Воно поширювала дію так званого застереження про заборону росії на дочірні компанії в третіх країнах.

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За словами дипломатів, пункт статті 12G було виключено з компромісного тексту, поширеного серед держав-членів незадовго до зустрічі послів 19 червня. Згідно з проєктом ранньої версії пакета, цей пункт мав змусити дочірні компанії «контрактно заборонити реекспорт у росію і реекспорт для використання в росії».

Берлін був стурбований цим пунктом, адже він змушував компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати товари, що потрапили під санкції, до росії, писало видання Politico. Раніше таке положення поширювалося лише на вогнепальну зброю, бойове спорядження та товари подвійного призначення. Німеччина стурбована, що її малий бізнес постраждає, якщо положення буде розширено за рахунок більшої кількості цивільної продукції, такої як хімікати чи обладнання для металообробки.

ЄС постійно посилює санкції проти москви за вторгнення в Україну в 2022 році, але його зусилля підриваються обходом санкцій через треті країни. Включення цього пункту ще більше посилило б заходи блоку.

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