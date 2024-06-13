США посилили санкції проти росії — Finance.ua

США посилили санкції проти росії Сьогодні 10:01 — Фондовий ринок

США посилили санкції проти росії

Сполучені Штати посилили санкційний режим проти росії.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Вашингтон розширив список російських осіб, компаній, банків та секторів економіки, співпраця з якими може стати підставою для введення вторинних санкцій, та повністю заборонив надавати низку IT-послуг та консультацій будь-якій людині в росії.

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Заборона на співпрацю для фінансових установ тепер поширюється на будь-які компанії та особи, які потрапили під санкції через російське вторгнення в Україну, і на будь-які російські компанії, які працюють у будівельному, аерокосмічному, виробничому секторах економіки, йдеться на сайті міністерства фінансів США.

У список санкцій внесено відділення російських банків ВТБ, Внешекономбанк, Сбербанк у Китаї та Індії, і банк «Точка». Під санкції потрапили Мосбіржа, Національний кліринговий центр та Національний розрахунковий депозитарій, страхова компанія «Согаз» та «російська національна перестрахувальна компанія».

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Список розширено постачальниками кількох російських компаній з інших країн, у тому числі Китаю, посередниками, які постачають санкційну продукцію російським підприємствам, сімома російськими суднами для перевезення зрідженого природного газу, проєктами з видобутку СПГ, Амурським металургійним комбінатом, виробником залізничної техніки «Сінара — транспортні машини».

Загалом під санкції Мінфіну США потрапили понад 300 фізичних осіб та організацій у росії та інших країнах світу. Держдепартамент США ввів санкції проти понад 100 юридичних та фізичних осіб, які беруть участь у розвитку експортного потенціалу росії, йдеться у повідомленні відомства.

Мосбіржа у зв’язку із санкціями США повідомила , що з 13 червня не проводитиме торги доларом США і євро.

Там заявили, що:

на валютному ринку та ринку дорогоцінних металів торги здійснюються за всіма інструментами, за винятком валютних пар з доларом США та євро;

на фондовому та грошовому ринках, ринку стандартизованих похідних фінансових інструментів (СПФІ) торги здійснюються за всіма інструментами, за винятком інструментів із розрахунками в доларах США та євро;

на строковому ринку торги проводяться у звичайному режимі.

У повідомленні Мосбіржі стверджується , що вона володіє всіма інструментами, необхідними для безперебійних торгів в умовах підвищеної волатильності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Радіо Свобода За матеріалами:

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