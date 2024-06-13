США посилили санкції проти росії — Finance.ua

США посилили санкції проти росії
Сполучені Штати посилили санкційний режим проти росії.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
Вашингтон розширив список російських осіб, компаній, банків та секторів економіки, співпраця з якими може стати підставою для введення вторинних санкцій, та повністю заборонив надавати низку IT-послуг та консультацій будь-якій людині в росії.
Заборона на співпрацю для фінансових установ тепер поширюється на будь-які компанії та особи, які потрапили під санкції через російське вторгнення в Україну, і на будь-які російські компанії, які працюють у будівельному, аерокосмічному, виробничому секторах економіки, йдеться на сайті міністерства фінансів США.
У список санкцій внесено відділення російських банків ВТБ, Внешекономбанк, Сбербанк у Китаї та Індії, і банк «Точка». Під санкції потрапили Мосбіржа, Національний кліринговий центр та Національний розрахунковий депозитарій, страхова компанія «Согаз» та «російська національна перестрахувальна компанія».
Список розширено постачальниками кількох російських компаній з інших країн, у тому числі Китаю, посередниками, які постачають санкційну продукцію російським підприємствам, сімома російськими суднами для перевезення зрідженого природного газу, проєктами з видобутку СПГ, Амурським металургійним комбінатом, виробником залізничної техніки «Сінара — транспортні машини».
Загалом під санкції Мінфіну США потрапили понад 300 фізичних осіб та організацій у росії та інших країнах світу. Держдепартамент США ввів санкції проти понад 100 юридичних та фізичних осіб, які беруть участь у розвитку експортного потенціалу росії, йдеться у повідомленні відомства.
Мосбіржа у зв’язку із санкціями США повідомила, що з 13 червня не проводитиме торги доларом США і євро.
Там заявили, що:
- на валютному ринку та ринку дорогоцінних металів торги здійснюються за всіма інструментами, за винятком валютних пар з доларом США та євро;
- на фондовому та грошовому ринках, ринку стандартизованих похідних фінансових інструментів (СПФІ) торги здійснюються за всіма інструментами, за винятком інструментів із розрахунками в доларах США та євро;
- на строковому ринку торги проводяться у звичайному режимі.
У повідомленні Мосбіржі стверджується, що вона володіє всіма інструментами, необхідними для безперебійних торгів в умовах підвищеної волатильності.
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