У Дубаї пояснили, чому санкції проти рф неефективні, — FT — Finance.ua
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У Дубаї пояснили, чому санкції проти рф неефективні, — FT

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Санкції проти росії не мають жодного впливу за межами Заходу, а спроби зупинити потік бізнесу просто перенаправляють його в інше місце, заявив голова Торгово-промислової палати Дубая Хамад Буамім, пише Financial Times.
«Санкції уповільнюють економіку, але ніколи не зупиняють її. Торгівля продовжується, просто вона тече по-іншому… Той факт, що економіка не контролюється виключно однією стороною світу, робить ці санкції менш ефективними. Якщо ми візьмемо тільки український конфлікт, санкції ефективні, якщо подивитися на Захід, але в іншому вони не дуже ефективні», — заявив він.
Зазначається, що Дубай розглядається як «бенефіціар» спроб США і Європи ізолювати економіку росії, оскільки торговці нафтою переїхали з Женеви в ОАЕ після того, як Швейцарія приєдналася до санкцій, введених проти Москви. За словами Буаміма, енергетика є найважливішим сектором для торговельної палати Дубая: у зоні зареєстровано близько 3000 енергетичних компаній.
Однак останніми місяцями ОАЕ, як і інші країни, опинилися під тиском США, ЄС та Великої Британії, вимагаючи вжити заходів проти компаній, що торгують із росією, пише Financial Times.
Вказується, що США, зокрема, націлилися на міжнародні банки, які фінансують торговельні угоди. Велика Британія також ввела санкції щодо нафтотрейдера Paramount Energy & Commodities DMCC, що базується в Дубаї. Тим часом Європейський парламент проголосував проти виключення ОАЕ з «сірого списку» країн з високим рівнем ризику ЄС, стверджуючи, що вони зробили слабкі зусилля щодо вирішення проблеми ухилення росії від санкцій. Зараз це питання перебуває в Європейській комісії.
За матеріалами:
УНІАН
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