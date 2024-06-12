ЄС пропонує запровадити санкції проти російського «Совкомфлоту» — Finance.ua

ЄС пропонує запровадити санкції проти російського «Совкомфлоту»
Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти російського нафтотранспортного гіганта ПАТ «Совкомфлот», щоб обмежити можливості кремля фінансувати війну проти України.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на відповідний документ, який потрапив у розпорядження агентства.
За даними агентства, ЄС слідом за США пропонує накласти санкції на «Совкомфлот» та 14 нафтових танкерів, пов’язаних з цією компанією, з метою скорочення обсягів продажу нафти.
Європейський Союз також пропонує накласти санкції на 13 суден, які займаються перевезенням товарів і технологій, що використовуються в секторі оборони і безпеки, а також транспортуванням нафти і нафтопродуктів або сприяють розширенню російського енергетичного сектору.
Повідомляється, що можливі санкції ЄС потребують схвалення всіх країн-членів.
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Агентство нагадує, що «Совкомфлот», найбільша судноплавна компанія росії, є однією з ключових компаній, що допомагають транспортувати російську нафту в умовах західних обмежень, накладених на країну після повномасштабного вторгнення в Україну.
Компанія також надає послуги з видобутку на шельфі та морського транспортування скрапленого природного газу.
У відповідь на війну росії в Україні, «Група семи» промислово розвинених країн запровадила верхню межу цін на російський експорт нафти і нафтопродуктів, щоб обмежити доступ країни до західних транспортних і страхових послуг. москва пристосувалася до обмежень, включаючи заборону Європейського Союзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і продаючи свою нафту азійським клієнтам.
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