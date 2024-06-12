ЄС пропонує запровадити санкції проти російського «Совкомфлоту» — Finance.ua

ЄС пропонує запровадити санкції проти російського «Совкомфлоту» Сьогодні 10:32 — Світ

ЄС пропонує запровадити санкції проти російського «Совкомфлоту»

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти російського нафтотранспортного гіганта ПАТ «Совкомфлот», щоб обмежити можливості кремля фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на відповідний документ, який потрапив у розпорядження агентства.

За даними агентства, ЄС слідом за США пропонує накласти санкції на «Совкомфлот» та 14 нафтових танкерів, пов’язаних з цією компанією, з метою скорочення обсягів продажу нафти.

Європейський Союз також пропонує накласти санкції на 13 суден, які займаються перевезенням товарів і технологій, що використовуються в секторі оборони і безпеки, а також транспортуванням нафти і нафтопродуктів або сприяють розширенню російського енергетичного сектору.

Повідомляється, що можливі санкції ЄС потребують схвалення всіх країн-членів.

Агентство нагадує, що «Совкомфлот», найбільша судноплавна компанія росії, є однією з ключових компаній, що допомагають транспортувати російську нафту в умовах західних обмежень, накладених на країну після повномасштабного вторгнення в Україну.

Компанія також надає послуги з видобутку на шельфі та морського транспортування скрапленого природного газу.

У відповідь на війну росії в Україні, «Група семи» промислово розвинених країн запровадила верхню межу цін на російський експорт нафти і нафтопродуктів, щоб обмежити доступ країни до західних транспортних і страхових послуг. москва пристосувалася до обмежень, включаючи заборону Європейського Союзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і продаючи свою нафту азійським клієнтам.

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