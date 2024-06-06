Нафтові доходи рф зросли на 50%, тому що країна адаптувалася до санкцій, — Bloomberg Сьогодні 19:15 — Енергетика

Нафтові доходи рф зросли на 50%, тому що країна адаптувалася до санкцій, — Bloomberg

Надходження росії від нафти до державного бюджету збільшилися в травні майже на 50% порівняно з минулим роком. Причиною цього стало зростання цін на сировину, а також адаптація країни до міжнародних санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg

Видання проаналізувало дані Мінфіну і дійшло висновку, що податки, пов’язані з нафтою, зросли до 632,5 млрд рублів (7,1 млрд доларів) минулого місяця.

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Зростання доходів послідувало за зростанням цін на нафту сорту «Юралс». Для розрахунків використовувалася ціна на нафту марки «Юралс» у 74,98 доларів за барель порівняно з 58,63 доларів за барель роком раніше.

«Дисконт на суміш до світового еталона Brent скоротився навіть на тлі цінового обмеження, введеного країнами «Великої сімки», — пишуть журналісти.

При цьому Bloomberg зазначає, що рф адаптувалася до обмежень, включно із забороною Євросоюзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний «тіньовий флот» танкерів і продаючи свою нафту азійським клієнтам.

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