Нафтові доходи рф зросли на 50%, тому що країна адаптувалася до санкцій, — Bloomberg — Finance.ua
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Нафтові доходи рф зросли на 50%, тому що країна адаптувалася до санкцій, — Bloomberg

Енергетика
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Нафтові доходи рф зросли на 50%, тому що країна адаптувалася до санкцій, — Bloomberg
Нафтові доходи рф зросли на 50%, тому що країна адаптувалася до санкцій, — Bloomberg
Надходження росії від нафти до державного бюджету збільшилися в травні майже на 50% порівняно з минулим роком. Причиною цього стало зростання цін на сировину, а також адаптація країни до міжнародних санкцій.
Про це повідомляє Bloomberg.
Видання проаналізувало дані Мінфіну і дійшло висновку, що податки, пов’язані з нафтою, зросли до 632,5 млрд рублів (7,1 млрд доларів) минулого місяця.
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Зростання доходів послідувало за зростанням цін на нафту сорту «Юралс». Для розрахунків використовувалася ціна на нафту марки «Юралс» у 74,98 доларів за барель порівняно з 58,63 доларів за барель роком раніше.
«Дисконт на суміш до світового еталона Brent скоротився навіть на тлі цінового обмеження, введеного країнами «Великої сімки», — пишуть журналісти.
При цьому Bloomberg зазначає, що рф адаптувалася до обмежень, включно із забороною Євросоюзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний «тіньовий флот» танкерів і продаючи свою нафту азійським клієнтам.
За матеріалами:
РБК-Україна
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