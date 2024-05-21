Десятки російських нафтових танкерів місяцями простоюють через санкції США — Finance.ua
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Десятки російських нафтових танкерів місяцями простоюють через санкції США

Світ
27
Десятки російських нафтових танкерів місяцями простоюють без діла після введення санкцій Мінфіном США, що свідчить про те, що США здатні зруйнувати ланцюжок поставок нафти рф.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
З жовтня 40 суден, що беруть участь у російській торгівлі нафтою, були додані до санкційного списку США за порушення цінового ліміту.
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Лише одна з них, СМП «Примор'я», зібрала вантаж з моменту включення до списку. Якщо він зможе без проблем розвантажитися, то це може заохотити росію знову використовувати більше суден для торгівлі.
Санкції та обмеження ціни, накладені на росію, критикують за те, що москва занадто легко їх обходить, враховуючи, наскільки великими залишаються потоки нафти, що надходять з країни. Однак бездіяльність флоту показує, що коли заходи вживаються проти окремих суден, вони можуть бути ефективними.
Двадцять одне з 40 суден належать російській державній судноплавній компанії ПАТ «Совкомфлот». Більшість інших 19 контролюються компанією Hennesea Holdings Ltd., що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах.
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Але кораблі, що потрапили під санкції, становлять невелику частину тіньового флоту суден, який був створений за допомогою підставних компаній, щоб обійти обмеження G7 на судноплавні послуги.
Одне з 40 суден було вилучено зі списку у квітні, що дозволило йому користуватися послугами міжнародного страхування. Після виключення зі списку судно завантажило вантаж американської нафти, але залишається на якорі біля узбережжя Техасу.
Решта суден, що потрапили під санкції, простоюють без діла і розкидані по всьому світу, згідно з даними відстеження суден, зібраними агентством Bloomberg.
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Вісім танкерів «Совкомфлоту» знаходяться біля російських портів Тихого океану, де деякі з них перебувають вже більше п’яти місяців. У Чорному морі є ще одне скупчення простоюючих танкерів «Совкомфлоту», що потрапили під санкції.
За матеріалами:
Економічна Правда
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