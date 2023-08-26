Світовий попит на будівництво танкерів за півроку зріс у 3,6 рази — Finance.ua

Світовий попит на будівництво танкерів за півроку зріс у 3,6 рази Сьогодні 03:22 — Світ

Світовий попит на будівництво танкерів за півроку зріс у 3,6 рази

Загальний обсяг портфеля замовлень на будівництво танкерів у першому півріччі 2023 року зріс у 3,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Попит на нові балкерні судна збільшився на 19,7%, а на контейнеровози — впав у 3,4 раза.

Про це йдеться в дослідженні сервісу з відстеження та оцінки суден VesselsValue.

Загальний обсяг замовлень на нові судна знизився, і порівняно з минулим роком їхня кількість не досягла рекордного рівня, що спостерігався останні два роки. На цю мить до портфелю додано 466 вантажних суден, що на 23% менше, ніж 2022 року.

Скорочення кількості замовлень на нові судна, особливо в секторі контейнеровозів, відображає слабкіші глобальні макроекономічні перспективи, оскільки інтерес до цього вантажного транспорту досяг точки насичення і зараз почав знижуватися. Ставки для цього сектору впали і зараз починають стабілізуватись порівняно з історичними максимумами 2022 року. Кількість контрактів на контейнеровози скоротилася з 295 у першому півріччі минулого року до 86-ти цього року.

Водночас, незважаючи на прагнення до більш екологічних джерел енергії, що торік призвело до збільшення числа замовлень на LNG-судна, кількість контрактів на будівництво нових танкерів знову збільшилася, а на газовози — скоротилася в 2,8 раза, до 32-х. Греція знову посіла перше місце за заявками на нафтові судна, розмістивши майже половину з них — 47,9%, потім слідує Японія з 31,6% і ОАЕ — 6,9%.

«Після затишшя в першому півріччі 2022 року попит на танкери відродився, а доходи зміцнилися завдяки зміні торгових маршрутів і зростанню попиту на тонно-милі через повномасштабне військове вторгнення рф в Україну», — сказано в дослідженні.

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За період, що розглядається, було підписано 120 контрактів на нові судна. Основними з них є 10 танкерів LR2 дедвейтом 115 тис. тонн $62 млн для грецької Dynacom Tankers, які планується побудувати на верфі Dalian Shipbuilding і поставити в 2025—2026 роках.

Цього року у замовленнях у газовому секторі лідирує Японія, підтверджено 18 контрактів, або 30% всього обсягу. Більшість із них стосувалася великих газовозів місткістю 174 тис. кубометрів. Друге місце посідає Греція із 13 договорами, 16,6%, на третьому місці - Сингапур із 6 позиціями (6%). У січні вартість Large LNG досягла історичного максимуму $257,4 млн і залишалася вище від $250 млн до кінця першої половини року.

Наприкінці червня планка піднялася ще вище: NYK Line замовила два Large LNG місткістю 174 тис. кубометрів за $261,3 млн кожен. Їх буде побудовано Hyundai Mipo й доставлено у 2026−2027 роках.

Старіючий балкерний флот, екологічні вимоги й високі ставки останнім часом також викликали інтерес до будівництва нових суден у цьому секторі, оскільки площі на верфях стають доступними, а замовлення на нові контейнери скорочуються. Так, кількість контрактів тут зросла на 20%, до 200. Вартість нових замовлень на суховантажні машини в першій половині року помітно збільшилася. Наприклад, ціни на Panamax дедвейтом 82 тис. тонн зросли приблизно на 10,3% - до $37,6 млн.

Загалом перше місце як найпопулярніший вибір для будівництва нових суден зайняли китайські верфі: на них у першому півріччі було розміщено 279 замовлень, або близько 62,1% від загального обсягу, причому більшість припала на балкери. Південна Корея виборола друге місце — 27% і 121 заявку. Японія знову опинилася на третьому місці з показником 8,9%, хоча ця частка знизилася з 14,8% минулого року. На в'єтнамські верфі припадало близько 1,3% замовлень, а Філіппіни — 0,6%.

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