Пов’язаний з росією нафтовий танкерний флот скоротився вдесятеро, — Bloomberg — Finance.ua
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Пов’язаний з росією нафтовий танкерний флот скоротився вдесятеро, — Bloomberg

Енергетика
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Пов’язаний з росією нафтовий танкерний флот скоротився вдесятеро, — Bloomberg
Пов’язаний з росією нафтовий танкерний флот скоротився вдесятеро, — Bloomberg
Тіньовий флот танкерів, що використовувався для транспортування російської нафти до Індії, значно скоротився. Нині він складається лише з 4 суден.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з даними Equasis, компанія Gatik Ship Management з Мумбая, зараз керує флотом лише з чотирьох нафтових танкерів. Проте у квітні ця компанія володіла 42 суднами, більшість з яких були придбані менш ніж за рік.
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«Важко зрозуміти, що дійсно сталося з флотом. Судна, які більше не перебувають у комерційному управлінні Gatik, продовжують працювати з російською нафтою. Зараз вони перебувають під контролем цілої низки компаній, структура власності яких також незрозуміла», — пишуть у Bloomberg.
Компанія Gatik привернула до себе увагу ще на початку цього року, оскільки її флот дуже швидко став зростати. Ще більше питань викликало те, що, більша частина цих танкерів перевозила російську нафту. Частина флоту, після того, як порушила цінову стелю на транспортування російської нафти, втратила доступ до галузевої страховки.
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Деякі кораблі також втратили класифікацію в Lloyd’s Register, що є однією із ключових служб, яка підтверджує основні технічні стандарти для суден. Також у квітні 2023 Американський клуб страховиків відкликав страховку для танкерів індійського флоту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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