Індія закуповує в росії нафту за рекордними показниками — Finance.ua

Індія закуповує в росії нафту за рекордними показниками
Імпорт російської нафти в Індію травні 2023 року досяг рекордного рівня — 1,95 мільйона барелів на день. Це призвело до скорочення закупівель з Іраку та Саудівської Аравії.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Індія, третій у світі споживач та імпортер нафти, купує понад 80% нафти на закордонних ринках. Її нафтопереробники споживають дешеву російську нафту після того, як ЄС запровадив санкції проти москви за її вторгнення в Україну.
Аналіз даних показав, що на російську нафту припадало близько 40% імпорту сирої нафти в Індію в травні, скоротивши імпорт з Іраку до трирічного мінімуму та з Саудівської Аравії до найнижчого рівня з вересня 2021 року.
Згідно з даними, Індія імпортує нафту з Іраку та Саудівської Аравії все менше з кожним місяцем на 13%. Загальний травневий імпорт нафти в Індію незначно зріс порівняно з квітнем до 4,8 млн барелів на добу.
Очікується, що імпорт із росії залишатиметься високим, оскільки ціна залишається набагато нижчою, ніж близькосхідна нафта.
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