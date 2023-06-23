Індія закуповує в росії нафту за рекордними показниками — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Індія закуповує в росії нафту за рекордними показниками

Енергетика
124
Індія закуповує в росії нафту за рекордними показниками
Індія закуповує в росії нафту за рекордними показниками
Імпорт російської нафти в Індію травні 2023 року досяг рекордного рівня — 1,95 мільйона барелів на день. Це призвело до скорочення закупівель з Іраку та Саудівської Аравії.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Індія, третій у світі споживач та імпортер нафти, купує понад 80% нафти на закордонних ринках. Її нафтопереробники споживають дешеву російську нафту після того, як ЄС запровадив санкції проти москви за її вторгнення в Україну.
Читайте також
Аналіз даних показав, що на російську нафту припадало близько 40% імпорту сирої нафти в Індію в травні, скоротивши імпорт з Іраку до трирічного мінімуму та з Саудівської Аравії до найнижчого рівня з вересня 2021 року.
Згідно з даними, Індія імпортує нафту з Іраку та Саудівської Аравії все менше з кожним місяцем на 13%. Загальний травневий імпорт нафти в Індію незначно зріс порівняно з квітнем до 4,8 млн барелів на добу.
Очікується, що імпорт із росії залишатиметься високим, оскільки ціна залишається набагато нижчою, ніж близькосхідна нафта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.