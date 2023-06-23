Індія закуповує в росії нафту за рекордними показниками — Finance.ua

Індія закуповує в росії нафту за рекордними показниками Сьогодні 07:17 — Енергетика

Індія закуповує в росії нафту за рекордними показниками

Імпорт російської нафти в Індію травні 2023 року досяг рекордного рівня — 1,95 мільйона барелів на день. Це призвело до скорочення закупівель з Іраку та Саудівської Аравії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Індія, третій у світі споживач та імпортер нафти, купує понад 80% нафти на закордонних ринках. Її нафтопереробники споживають дешеву російську нафту після того, як ЄС запровадив санкції проти москви за її вторгнення в Україну.

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Аналіз даних показав, що на російську нафту припадало близько 40% імпорту сирої нафти в Індію в травні, скоротивши імпорт з Іраку до трирічного мінімуму та з Саудівської Аравії до найнижчого рівня з вересня 2021 року.

Згідно з даними, Індія імпортує нафту з Іраку та Саудівської Аравії все менше з кожним місяцем на 13%. Загальний травневий імпорт нафти в Індію незначно зріс порівняно з квітнем до 4,8 млн барелів на добу.

Очікується, що імпорт із росії залишатиметься високим, оскільки ціна залишається набагато нижчою, ніж близькосхідна нафта.

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