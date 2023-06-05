росія знову заявляє, що скоротить видобуток нафти у 2024 році — Finance.ua

росія знову заявляє, що скоротить видобуток нафти у 2024 році Сьогодні 15:34 — Енергетика

Російська квота видобутку нафти в рамках домовленостей у форматі ОПЕК+ у 2024 році зменшиться на 650 тисяч барелів на добу.

Про це пише російська служба Радіо Свобода

Як пише видання, це випливає з рішень, ухвалених на зустрічі представників країн ОПЕК+ у Відні 4 червня.

Водночас, за словами російського віцепрем'єра Олександра Новака, Росія не відмовляється від добровільного зобов’язання видобувати на 500 тисяч барелів нафти на день менше, ніж передбачено квотою.

На 2023 рік квота Росії становить 10 478 тисяч барелів на добу, у 2024 році її буде знижено до 9828 тисяч (а з урахуванням добровільного скорочення — до 9328 тисяч).

При цьому квота Саудівської Аравії, найбільшої країни ОПЕК, на 2024 рік залишилася незмінною — 10 478 тисяч барелів. Загалом країни ОПЕК+ домовилися знизити наступного року рівень видобутку нафти приблизно на 1,5 млн барелів на добу, без урахування добровільних зобов’язань зі скорочення, взятих на себе окремими країнами.

Мета скорочень — зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку. Саудівська Аравія, щоб домогтися зростання цін, на місяць знизить свій рівень видобутку на 1 мільйон барелів на добу.

На пресконференції після зустрічі ОПЕК+ Новак заявив, що Росія та Саудівська Аравія не мають жодних розбіжностей.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.