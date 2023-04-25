У суднобудівних компаній у рф через санкції закінчуються деталі. Це зупиняє виробництво танкерів — Finance.ua

У суднобудівних компаній у рф через санкції закінчуються деталі. Це зупиняє виробництво танкерів Сьогодні 19:47 — Світ

У суднобудівних компаній у рф через санкції закінчуються деталі. Це зупиняє виробництво танкерів

У російського суднобудівного гіганта United Shipbuilding Corp. закінчуються ключові деталі, що призводить до затримки чи зупинки виробництва танкерів та океанських суден, необхідних країні для перевезення нафти та вантажів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Водночас на заводі «Зірка» спостерігається нестача імпортних двигунів.

Найбільші російські верфі щосили намагаються знайти досить гребних гвинтів і деталей двигунів.

Незабаром після того, як росія вторглася в Україну, США та Європа вдарили по росії санкціями та експортним контролем, які порушили потік деталей двигунів, гвинтів та паливних насосів.

Державна компанія United Shipbuilding, або Обʼєднана суднобудівна компанія (ОСК), перебуває під санкціями з 2014 року, але її проблеми з отриманням обладнання та іноземних фахівців для встановлення деталей «набули системного характеру» після лютого 2022 року, заявив представник компанії.

Деякі керівники кажуть, що російський суднобудівний сектор зіткнувся з найбільшою проблемою після розпаду Радянського Союзу і очікують, що тисячі робочих місць на верфях та допоміжних підприємствах зникнуть наступного року.

Консультант з інвестицій у росії INFOline сказав, що минулого року місцеві верфі здали на 20% менше суден, ніж у 2021 році. ОСК торік виготовила лише чотири судна, тому що гвинто-кермові колонки, виготовлені в Німеччині, більше не поставляються, кажуть джерела.

Керівники російських судноплавних компаній кажуть, що верфі намагаються виробляти деякі дефіцитні деталі самостійно або замінювати їх імпортом з Китаю, але створення нових ланцюжків поставок у суднобудуванні вимагає часу і збільшує витрати.

Менеджер заводу «Звезда» сказав, що нестача імпортних двигунів заважає виробництву на його підприємстві, а для виробництва деяких з цих деталей у росії потрібно кілька років.

Верфі лобіюють у Кремля підтримку та субсидії, наприклад, скасування податків та штрафів за несвоєчасне постачання.

Нагадаємо, Євросоюз та США ввели заборону на захід російських суден у свої порти, а також санкції на танкери, які перевозять російську нафту. Ці дії змусили російських експортерів нафти покладатися на застарілий парк танкерів, які в даний час перевозять більшу частину морського експорту нафти з країни.

ОСК та суднобудівний комплекс «Звезда», ще одне державне підприємство, є двома найбільшими верфями росії за обсягами замовлень. Вони виробляють кораблі від атомних підводних човнів та військово-морських фрегатів до криголамних танкерів та пасажирських суден.

За даними видання, їхні клієнти в основному з росії, і виробничі проблеми в основному будуть відчуватися всередині країни.

Постійним клієнтом обох російських верфей є державний танкерний оператор «Совкомфлот», який також потрапив під санкції і був змушений продати понад третину свого флоту та перенести операції до Дубаю.

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