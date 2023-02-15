Які санкції готує ЄС проти власника "таємного флоту" російських танкерів - Politico — Finance.ua

Які санкції готує ЄС проти власника "таємного флоту" російських танкерів - Politico Сьогодні 11:15

Європейський союз планує запровадити санкції проти судноплавної компанії SUN Ship Management Ltd, яка допомагає рф в обході західних обмежень на експорт нафти.

Про це Politico повідомили три дипломати, які ознайомлені з планами Євросоюзу з приводу подальших антиросійських санкцій. За даними видання, у квітні 2022 року компанія таємно «прихистила» у себе 92 судна російської державної компанії «Совкомфлот» для організації подальших перевезень російського палива на випадок санкцій Заходу.

Більш того, компанія SUN навіть змінила своє офіційне ім’я, щоб уникнути асоціацій з «Совкомфлотом». Раніше вона називалася SCF Management Services.

Після початку війни рф проти України нафтові перевезення SUN стали одним з основних джерел прибутку для рф, як пише видання. Компанія має контракти з безліччю країн під виглядом іноземного підприємства.

Наразі компанія офіційно базується в Дубаї. На її сайті зазначено, що основними бенефіціарами SUN є громадяни ОАЕ та РФ. Саме підприємство «управляється транснаціональними корпораціями». Наразі флот SUN складається з 92 кораблів, які займаються перевезеннями нафти під прапорами Ліберії та Кіпру. В середньому, танкери вміщають в себе не менше 150 000 тонн нафти.

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УНІАН За матеріалами:

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