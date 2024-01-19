США внесли до санкційного списку компанію з ОАЕ та її танкери за перевезення російської нафти дорожче цінової стелі — Finance.ua

США внесли до санкційного списку компанію з ОАЕ та її танкери за перевезення російської нафти дорожче цінової стелі Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

Сполучені Штати внесли до списку санкцій транспортну компанію з ОАЕ Hennesea Holdings і її 17 танкерів за перевезення російської нафти вище цінової стелі у $60 за барель.

Про це йдеться у повідомленні Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

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За даними OFAC, незадовго до набуття чинності цінової стелі компанія Hennesea, заснована наприкінці 2022 року, придбала старі танкери, які тепер перевозять російську нафту та нафтопродукти.

«Танкери, що належать компанії Hennesea, неодноразово здійснювали заходи до портів рф», — повідомило управління.

Зазначається, що судноплавна Hennesea Holdings Limited (Hennesea), що базується в ОАЕ, є кінцевим власником 18 суден, включаючи судно HS Atlantica, яке OFAC вже раніше визначило як таке, що займається транспортуванням нафти російського походження за ціною вище цінового обмеження.

Також до санкційного списку внесли судна Aristo, Hai II, HS Arge, HS Buraq, HS Esberg, HS Everett, HS Glory, HS Legend, HS Star, La Pride, Mona, Nellis, Osperous, Peria, Sara II, Sensus, Uze. Усі вони ходять під прапором Ліберії та повʼязані з Hennesea Holdings.

Нагадаємо, члени «Великої сімки» та Австралія ввели заходи щодо обмеження цін на сиру нафту в грудні минулого року, прагнучи скоротити доходи росії, перекривши доступ до західних послуг, таких як судноплавство та страхування, якщо трейдери не дотримуватимуться ліміту в $60.

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